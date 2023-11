PlayStation Portal no es una consola, pero Sony contará cada venta como si lo fuera

El lanzamiento de PlayStation Portal generó bastante polémica porque al final no cumplió con las expectativas que había generado, y es que Sony no fue del todo clara a la hora de definir este nuevo dispositivo que, en líneas generales, debe ser considerado como un simple accesorio para PS5, y no como una consola, puesto que no es capaz de mover juegos por sí misma.

En esencia, PlayStation Portal funciona conectada a una PS5 y permite hacer streaming de sus juegos, pero nada más. Sí, es un dispositivo muy limitado y al mismo tiempo muy caro, ya que tiene un precio de 219,99 euros. Con ese dinero podríamos comprar una Nintendo Switch Lite, y todavía nos sobraría para acompañarla con un juego.

El caso es que, a pesar de que PlayStation Portal no es más que un accesorio, Sony pidió explícitamente a Circana que haga un seguimiento de sus ventas contabilizándolas como consolas vendidas. Obvia decir que este post, que fue publicado en X por Mat Piscatella, generó una oleada de críticas tan grande que al final acabó siendo eliminado. Por suerte la hemeroteca no falla, y dicho post se ha conservado con una simple captura de pantalla.

Lo importante detrás de todo esto es que seguir considerando a PlayStation Portal como algo que no es no es bueno para nadie, y de hecho puede perjudicar seriamente a aquellos usuarios con menos conocimientos que, dejándose llevar por toda esta mala praxis, se decidan a comprar este periférico pensando que es como una PS5 portátil, o que al menos podrán utilizarla para hacer ciertas cosas cuando, en realidad, no vale para nada si no tenemos una PS5.

Considerar a PlayStation Portal como una consola es mentir descaradamente, y contabilizar cada unidad vendida como si fuera una consola es exactamente lo mismo, engañar, y que Sony sea quien ha pedido esto dice mucho del nivel en el que se mueve la compañía últimamente. No es una consola, es un accesorio para hacer streaming de PS5, sin más.

Personalmente creo que este periférico es una mala compra por el precio que tiene. Entiendo que habrá quien le vea cierto valor por jugar a su PS5 en ciertos rincones de su casa, o para disfrutar de sus juegos favoritos cuando la tele a la que esté conectada la consola esté siendo utilizada por otra persona, pero es que incluso en este caso sale más a cuenta gastar un poco más y comprar directamente una televisión. No le veo sentido, francamente.