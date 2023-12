Yamaha CD-C603RK, ¡bienvenido a los noventa!

Ha querido el azar que haya tenido noticia de este Yamaha CD-C603RK justo tras haber visto Salta, que se ha sumado a la oferta de Prime Video tal y como te contábamos ayer mismo. No desentrañaré la sinopsis de la película, ya que acaba de ser estrenada en la plataforma y no quiero hacer revelaciones no deseadas a aquellos que todavía no la han visto, pero desean hacerlo. Me quedaré, únicamente, con la frase que acompaña a su título: «Viajar en el tiempo, un juego de niños».

Si que adelantaré, eso sí, un detalle del que tendremos conocimiento tras ver el tráiler, y es que parte de la trama nos lleva a un pasado (cada vez menos) cercano, algo plenamente justificado por la trama de la película, pero que sin duda también responde a la apelación, cada vez más constante, a la nostalgia. Echar la vista atrás es bueno a veces, que decía Karina en El Baúl de los Recuerdos, y si sirve para hacer caja, pues mejor que mejor, que dicen quienes aprovechan para hacer caja. Algo totalmente legítimo, por otra parte, siempre que lo que se ofrece esté a la altura.

El ecosistema de la música es especialmente prolífico a este respecto: reediciones de clásicos, la vuelta del vinilo y los tocadiscos, el sonido LoFi… incluso, hace unas pocas semanas, me crucé con un par de personas por el centro de Madrid que lucían sendos Walkman, y no, no hablo de sus versiones más recientes, como el Sony Walkman NW-A306, no, me refiero a modelos clásicos, de los que muchos empleamos allá por los ochenta y los noventa.

El año pasado se produjo una situación muy llamativa, y es que las ventas de CD subieron por primera vez desde 2004, en una señal de otro formato que apunta a «volver». Esto, claro, nos ayuda a entender algo que en otras circunstancias resultaría sorprendente, y es que Yamaha acaba de presentar el CD-C603RK, un cargador de CD con capacidad de hasta cinco discos montable en bastidor. Sí, exacto, como los que podíamos encontrar en las cadenas de sonido de gama media-alta y alta de los noventa.

Obviamente, aunque este CD-C603RK nos lleva, de primeras, al pasado, lo cierto es que tecnológicamente está puesto al día. Así, es compatible con discos CD-R/RW y con archivos MP3, WMA, WAV, AAC o FLAC, ya se encuentren estos en un disco o en una memoria USB, que podremos conectar al puerto de este tipo que incluye en su frontal, a la derecha de su pantalla.

Otro aspecto muy interesante de este Yamaha CD-C603RK es la función Pure Direct, que ya podemos encontrar en otros dispositivos de la marca y que nos permite, con una sola pulsación, desconectar la salida digital y la pantalla. De este modo nos quedaremos solo con la señal de salida analógica, que además no experimentará posibles interferencias provocadas por la pantalla en funcionamiento.

El cargador Yamaha CD-C603RK solo estará disponible en contadas regiones, concretamente en Europa y en Australia, y su precio en el viejo continente será de 599 euros. Puedes encontrar más información en su página web.