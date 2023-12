Si GTA VI funciona a 30 FPS en PS5 irá también a 30 FPS en PS5 Pro, y la culpa será de la CPU

El lanzamiento de GTA VI está confirmado para PS5 y Xbox Series X y Series S en 2025, pero tras ver el nivel de calidad gráfica que ha alcanzado Rockstar no podemos evitar preguntarnos qué rendimiento serán capaces de ofrecer esas consolas con esta nueva entrega de la conocida franquicia, y cómo podría funcionar en PS5 Pro, la esperada renovación intergeneracional de la consola de Sony.

Del primer tráiler podemos sacar en claro algunas cosas importantes. La primera es que GTA VI va a poner en escena una enorme cantidad de NPCs, lo que significa que será muy exigente a nivel de CPU. En segundo lugar también hemos podido descubrir gracias a Digital Foundry que parece utilizar una especie de trazado de rayos híbrido que afecta sobre todo a la iluminación.

Si a todo esto añadimos la calidad a nivel de geometría y de renderizado, así como la amplitud de la ciudad, está claro que nos encontramos ante un juego que puede acabar sentando un nuevo techo técnico. Rockstar va a hacer todo lo posible para optimizarlo en PS5 y Xbox Series S y Series X, y en teoría también hará lo propio en PC, que para eso ha retrasado dicha versión.

GTA VI a 30 FPS en PS5… y también en PS5 Pro

Todo lo que he visto en el tráiler me hace pensar que GTA VI funcionará a 30 FPS en PS5, y también en el resto de consolas de la generación actual. Recordad que, en su momento, cuando GTA V llegó a las consolas que por entonces eran de nueva generación, PS4 y Xbox One, lo hizo funcionando a 30 FPS y con resolución 1080p.

GTA VI va a marcar un nuevo nivel de exigencia a nivel de GPU, pero también lo hará a nivel CPU por tres grandes razones:

Mayor cantidad de NPCs en pantalla.

Físicas y animaciones mejoradas.

IA más avanzada para los NPCs.

Ya tenemos claro que para llegar a 60 FPS hace falta una CPU relativamente potente, y la que utilizan PS5 y Xbox Series X-Series S está por debajo del Ryzen 5 3600. La CPU que utilizan esas consolas podría ser insuficiente para conseguir 60 FPS totalmente estables en GTA VI, como ya lo fue en su momento la CPU de PS4 y Xbox One con GTA V, y en ese caso lo más normal sería que Rockstar optase por los 30 FPS fijos.

Dado que PS5 Pro va a mantener la CPU de PS5 y solo va a mejorar ligeramente las velocidades de trabajo no debemos esperar ningún milagro, como ocurrió también en su momento con PS4 Pro, una consola que también movía GTA V a 30 FPS, como PS4. La CPU volverá a ser un importante cuello de botella en la generación actual de consolas, aunque es cierto que no tan grave como el de la generación anterior.

No tenemos todavía detalles concretos sobre la resolución de pantalla, pero en el caso de PS5 y Xbox Series X creo que lo más probable es que nos encontremos con renderizado en 1080p y reescalado a 4K con resolución dinámica en el mejor de los casos. En cuanto a Xbox Series S, el juego debería moverse en 1080p dinámicos. La resolución dinámica se ajusta automáticamente al alza o a la baja para mantener una tasa de FPS estable en función de la carga gráfica de cada momento.