Los juegos de Activision Blizzard llegarán al Game Pass en 2024, Microsoft va a por todas

Phil Spencer, jefe de la división Xbox en Microsoft, ha confirmado que los juegos de Activision Blizzard llegarán al Game Pass, y ha dado una fecha concreta, 2024. En algún momento de ese año se añadirán juegos de la nueva adquisición del gigante de Redmond, aunque todavía hay muchas preguntas en el aire que vamos a intentar responder.

La primera es cuándo tendrá lugar esa incorporación de juegos de Activision Blizzard al Game Pass. Es una pregunta difícil de contestar porque, al final, cuando hablamos de fechas hay muchas posibilidades y los planes pueden acabar cambiando a corto plazo con mucha facilidad. No obstante, creo que resulta sensato apuntar a la primera mitad de 2024 como primer momento clave en este sentido.

En segundo lugar otra pregunta fundamental es qué juegos entrarán en el Game Pass y qué títulos de Activision Blizzard se quedarán fuera. La respuesta a esto nos la da Phil Spencer de forma parcial en su última entrevista, que podéis encontrar adjunta justo al final del vídeo. Cuando habla de la cómo fue la compra de Bethesda, y de los movimientos que llevaron a cabo tras su adquisición, creo que nos deja un «ejemplo» de lo que podrían hacer con Activision Blizzard.

Siguiendo con ese ejemplo, lo más probable es que primero introduzcan en el Game Pass ciertos juegos de Activision Blizzard, probablemente los grandes clásicos y aquellos títulos relativamente actuales pero que ya no tienen tanto tirón, como por ejemplo Diablo III o entregas de Call of Duty con algunos años encima. Obviamente, los juegos más actuales y más deseados, como por ejemplo Diablo IV y Call of Duty Modern Warfare III, podrían quedarse fuera de esa primera oleada.

La entrevista también recoge otras preguntas muy interesantes, como por ejemplo la posibilidad de que Xbox Series X y Series S reciban contenidos exclusivos para Call of Duty Modern Warfare III, algo a lo que Phil Spencer ha respondido que quiere que los jugadores de todas las plataformas, incluyendo a Nintendo, se sientan totalmente integrados en la comunidad, lo que significa que no habrá ningún tipo de discriminación, y que no utilizarán la franquicia para «obligar» a los jugadores a comprar una Xbox.

Una respuesta muy acertada y muy interesante, porque antes de que Activision Blizzard fuese comprada por Microsoft esta sí que era utilizada por Sony para forzar exclusividades en PlayStation, aprovechando su posición dominante en el mercado de las consolas y su influencia en dicho mercado. Os recomiendo que os veáis con calma el vídeo adjunto porque, como he dicho, la entrevista es muy interesante.