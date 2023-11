Amazon Luna, el servicio de juego en nube de la firma de comercio electrónico, acaba de aterrizar en España y es un nuevo contendiente para el incipiente mercado de juego en la nube, streaming o bajo demanda. Un método de distribución de videojuegos que la industria lleva impulsando los últimos años, pero que todavía no ha ganado la popularidad que sus homólogos de la música o el vídeo han conseguido.

Y es que las dificultades con videojuegos se acumulan tanto para servir el contenido, como para la recepción por los propios usuarios ante las mayores necesidades de ancho de banda y de una conexión a Internet más rápida y estable. Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Algunos servicios, tan relevantes como Google Stadia, se han quedado por el camino y otros, tan potentes como NVIDIA GeForce Now, PlayStation Now o Microsoft xCloud, no terminan de llegar al mercado masivo.

Amazon será una alternativa más. Con AWS en casa, la potencia de cálculo y distribución está asegurada, aunque los proveedores de juegos también tienen trabajo por hacer. La recepción por los propios usuarios ya es otra cosa y (aunque Amazon hará el trabajo más duro en sus servidores) y de ahí dependerá la experiencia final.

Amazon Luna, por fin en España

Amazon no ha tenido ninguna prisa en el despliegue de su servicio de juegos. Hace más de tres años que fue anunciado oficialmente y aunque solo un mes después se concedió acceso a un número limitado de probadores externos, tardó un año y medio en ponerse en marcha en Estados Unidos. Tras el estreno europeo (Alemania y Reino Unido) este mismo año, ahora llega a España con una oferta conocida de otros países y bajo distintos niveles según la suscripción:

Luna+ : La opción más completa que abarca videojuegos de todos los géneros. Los suscriptores también obtienen beneficios exclusivos de los miembros de Amazon Prime, como acceso a juegos de Ubisoft para PC. Tiene un precio de 9,99 euros mensuales y se puede probar gratuitamente durante siete días.

: La opción más completa que abarca videojuegos de todos los géneros. Los suscriptores también obtienen beneficios exclusivos de los miembros de Amazon Prime, como acceso a juegos de Ubisoft para PC. Tiene un precio de y se puede probar gratuitamente durante siete días. Ubisoft+ : Para los seguidores del estudio, esta suscripción ofrece acceso a los últimos lanzamientos, incluyendo Assassin’s Creed Mirage o Avatar: Frontiers of Pandora. La suscripción tiene un precio de 17,99 euros al mes.

: Para los seguidores del estudio, esta suscripción ofrece acceso a los últimos lanzamientos, incluyendo Assassin’s Creed Mirage o Avatar: Frontiers of Pandora. La suscripción tiene un precio de 17,99 euros al mes. Jackbox Games: solo disponible en Luna, la suscripción a Jackbox Games incluye éxitos populares como Quiplash, Trivia Murder Party y Drawful.

Además, los suscriptores de Amazon Prime en España, tendrán acceso gratuito a juegos como Fortnite, Trackmania y una selección rotativa de títulos en Luna, sin ningún tipo de coste adicional en la cuota. También pueden vincular la cuenta de Ubisoft para acceder a sus títulos, ya comprados o para adquirir nuevos.

Amazon Luna soporta periféricos Bluetooth de terceros -teclado, ratón y mandos-, incluyendo los de PlayStation y Xbox, pero también ofrece uno propio, Luna Controller, un mando inalámbrico de corte clásico que en lugar de conectarse al dispositivo de turno, lo hace directamente a la nube de Amazon, permitiendo así reducir la latencia y cambiar rápidamente entre dispositivos. A España llega con promoción y podrá comprarse por 39 euros (frente al precio oficial de 69 euros) hasta el 27 de noviembre.

En cuanto a requisitos de conexión, la velocidad mínima recomendada es de 10 Mbps para jugar en resolución Full HD, mientras que para hacerlo en 4K el mínimo aumenta hasta los 35 Mbps. Está al alcance de la mayoría que tengan fibra en el hogar. El consumo habitual será con resolución Full HD a 60 FPS, una velocidad que Amazon promete también en 4K para determinados títulos. Y como ya conocíamos, Amazon Luna cuenta con integración en Twitch, la plataforma de retransmisión de juegos en directo más popular.

Amazon Luna soporta dispositivos PCs (Windows y Mac), streamers Fire TV, tablets Fire, Chromebook, iPhone, iPad, teléfonos Android y televisores inteligentes de Samsung y LG. El servicio ya está disponible en España. ¿Cómo lo ves? ¿Vas a contratar Amazon Luna?