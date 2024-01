IA, ARM y Windows 12, tres claves para el PC de 2024

Vender PCs fue todo un desafío en 2023 y el mercado cayó con fuerza, si bien los números rojos se han ido moderando en el último tramo del año tras las buenas cifras de la campaña del Black Friday y las ventas navideñas. Los motivos han sido variados, desde un parón estacional tras el gran crecimiento durante la pandemia del COVID a una situación macroeconómica delicada. También por una subida de precios en componentes, que no ha animado a empresas y consumidores a renovar equipos electrónicos.

La situación va a cambiar y la mayoría de analistas esperan la vuelta al crecimiento con estimaciones de subida entre el 3% y el 8% interanual. Hay varios factores que pueden influir en ello y para empezar el año queríamos señalar tres claves del PC de 2024 que consideramos pueden servir como revulsivo.

PC de 2024: protagonismo para la IA

La llegada de las tecnologías de Inteligencia Artificial al cliente final gracias al lanzamiento de desarrollos como ChatGPT, ha sido una de las noticias clave de 2023 en materia tecnológica. Su despliegue se va a generalizar en 2024. No te sorprenda ver lo de la IA en los servicios o productos más insospechados porque este año vamos a tener IA ‘hasta en la sopa’. También para vender PCs.

La idea en ordenadores personales es apoyar el funcionamiento de los sistemas operativos y aplicaciones mediante IA. Si en móviles ya hemos visto trabajar a las unidades de procesamiento neuronales con las cámaras, en ordenadores debe enfocarse a las tareas productivas, búsquedas o seguridad especialmente, si bien en el futuro podrá llegar a prácticamente a casi cualquier tipo de tarea. Microsoft, como responsable del sistema operativo que domina el escritorio informático, tiene mucho por hacer y ya hemos visto las primeras capacidades de Copilot. Pero también tienen tarea los proveedores de aplicaciones, con ejemplos como el de Adobe, quizá lo más avanzado en este apartado.

En cuanto al hardware, tanto Intel como AMD han empezado a incorporar chips específicos para acelerar por hardware las tareas de IA. Qualcomm, gracias a la experiencia en desarrollos móviles, tiene los desarrollos más avanzados al menos en rendimiento puro medido en TOPS. Se esperan bastantes novedades en 2024, incluyendo la probable llegada de NVIDIA al segmento con aceleradores para PCs derivados de lo que ya tiene para servidores. La entrada del gigante verde sería un punto de inflexión.

Windows 12

Microsoft cambió (otra vez) el cronograma de ingeniería de desarrollos de sistemas con lanzamiento de nuevas versiones cada 3 años. Tocaría novedades en 2024 y varios indicios, incluyendo un pantallazo de la propia Microsoft en su conferencia Ignite y declaraciones de directivos de Intel asegurando una «actualización de Windows», apuntan a la llegada de Windows 12 este mismo año.

Los sistemas de Microsoft, como monopolizadores del escritorio, han sido habitualmente un revulsivo para las grandes actualizaciones de equipos informáticos. Especialmente en empresas, si bien los últimos desarrollos (Windows 11) no han rendido como sería esperable y las migraciones no han acabado de llegar. No hay duda que Windows 12 sería un revulsivo, pero ¿lo lanzará Microsoft teniendo en cuenta la enorme presencia de Windows 10 y el aumento de fragmentación que conllevaría?

¿Y cómo sería? ¿Una verdadera novedad o lo que hay más IA? Microsoft lleva pensando en la ‘revolución’ de Windows desde hace una década. Hay que recordar que Windows tiene componentes legado que se remontan a Windows 95. La compañía querría dejarlos atrás, pero a ver quién le pone el cascabel al gato teniendo en cuenta que el ecosistema de Windows en hardware y software es hoy monstruoso y hay que soportarlo.

La respuesta debería llegar algún día con desarrollos como el interesante Windows Core OS, que apareció hace unos años y se esperaba estrenar en los Surface plegables, pero que definitivamente no llegó y la verdad no tenemos ni idea de en qué fase se encuentra. Como su nombre indica, incluiría un núcleo básico al que se le irían añadiendo capas a base de módulos para adaptarse a cada dispositivo donde se ejecutara. Core OS eliminaría todos los componentes heredados anteriores, ejecutaría nativamente aplicaciones de la Plataforma Universal de Windows (UWP) y también las PWA (aplicaciones web progresivas). Veremos.

ARM

Apple ha mostrado al resto de la industria cómo se puede realizar una transición exitosa de la arquitectura de hardware de sus ordenadores personales, usando diseños propios bajo licencia de ARM. Más allá de Apple, es obvio que ARM terminará despegando algún día en PCs, mostrando las ventajas que vemos en móviles y en tablets donde dominan de manera absoluta.

Para ello hará falta hardware y software capacitado. Microsoft, en alianza con Qualcomm, lleva intentándolo desde hace una década con, sin éxito. La presentación de los Snapdragon X Series, una nueva línea de chipsets diseñada desde cero para uso en ordenadores personales y que a nadie escapa está enfocada a competir con los Mac de Apple, debe ser un antes y un después en hardware. No es descartable que terminen entrando en la arquitectura tanto Intel como AMD. El primero ya usa ese concepto híbrido que se han popularizado en los chips para móviles y fabricará silicio bajo la arquitectura para terceros desde su foundrie. Y si NVIDIA termina entrando en CPUs ARM sumando sus tecnologías gráficas, la revolución está asegurada.

En el apartado del software la clave la tiene Microsoft. El objetivo es crear un Windows que corra de igual manera en la arquitectura x86 que en ARM y que sea capaz de ejecutar al mismo nivel aplicaciones y juegos. El problema como hemos comentado tantas veces es soportar todo el código existente que hasta ahora no ha podido ser soportado en condiciones por Windows sobre ARM.