La historia de CD Projekt Red con Cyberpunk 2077 es digna de estudio. Por hacer un recordatorio rápido, desde que el estudio creador de la saga The Witcher anunció que estaba trabajando en este título las expectativas se situaron por las nubes y, aún cuando había razones para no fiarse de lo que el estudio polaco nos estaba vendiendo, el volumen de ventas a su lanzamiento fue espectacular, todo un éxito… salvo por el hecho de que el estado en el que llegó al mercado fue entre regular tirando a malo (en la versión para PC), malo tirando a desastroso para las consolas de la generación actual, y desastroso tirando a ruina total en el caso de la generación anterior.

Tres fueron los grandes errores. El primero, claro, fue querer llevarlo a PlayStation 4 y Xbox One, el segundo, seguramente por presión de los inversores, fue lanzarlo cuando todavía no estaba listo, y el tercero fue, y esto es bastante común en la industria, prometer más de aquello que podían abarcar. Lo primero quedó enmendado con las devoluciones a los compradores y, claro, con el lanzamiento de la actualización 1.5, que supuso finalmente el salto a la generación actual.

Lo mismo podemos decir del segundo problema, que evidentemente ha quedado más que solventado con las múltiples actualizaciones publicadas por CD Projekt Red y que no solo han pulido una inmensa mayoría de los problemas que presentaba la versión de lanzamiento, sino que además han ido elevando su nivel técnico, haciendo que haya pasado de ser un ejemplo de mala optimización a un ejemplo de excelencia. Y con respecto a las promesas no cumplidas, es cierto que la prometida vida vertical (en el interior de los edificios) nunca ha llegado a ser lo que nos vendieron, pero otras promesas, como la del sistema de metro, sí que han llegado finalmente a Cyberpunk 2077.

