Windows 11 empeora su situación con los videojuegos, aunque por suerte en el canal Canary

Windows 11 sigue con su particular viacrucis cuando se trata de ejecutar videojuegos. Tras los últimos problemas provocados por la versión 23H2, ahora nos hacemos eco de que la compilación previa 26020, perteneciente al canal Canary, ha empeorado la situación para “algunos juegos populares”, los cuales “pueden no funcionar correctamente en las versiones más recientes de Insider Preview en Canary Channel”.

El consuelo para Microsoft y los usuarios de Windows es que este empeoramiento ha sucedido en un canal que no va dirigido, al menos en términos oficiales, a los usuarios finales del sistema operativo. Sin embargo, el hecho de que Windows 11 haya protagonizado varios incidentes con los videojuegos ha hecho que este último acontecimiento haya disgustado a más de uno, sobre todo porque puede arrojar dudas sobre el trabajo que realiza el gigante de Redmond en torno al desarrollo.

Lejos de ser una ocurrencia, el pensar que Microsoft está teniendo problemas con el desarrollo de Windows 11 se solidifica cuando la propia compañía ha reconocido a través del anuncio de la publicación de la compilación 26020 que, “a partir de la compilación 26016, más juegos se han visto afectados por varios errores. Si tiene algún problema, envíe sus comentarios en el Feeback Hub”.

Como ya hemos dicho, las compilaciones de Windows 11 servidas a través del canal Canary no están orientadas a producción, sino más bien a aquellos que quieran probar el sistema y reportar errores a Microsoft. Dicho con otras palabras, los usuarios no deberían emplear una compilación del canal Canary como sistema principal, pero posiblemente haya personas que se han tirado a la piscina y hay que tener en cuenta la trayectoria no del todo brillante de Windows 11 en torno a los videojuegos, lo que ha hecho que más de uno se haya atrincherado en un Windows 10 que muestra en apariencia un mejor desempeño en esa faceta.

A pesar de haber empeorado la situación con los videojuegos, la compilación previa 26020 también ha traído algunas novedades de interés, como un nuevo icono para indicar que el ahorro de energía está activo en la bandeja del sistema y que aparece en los dispositivos que funcionan sin batería, la mejora de la agrupación de procesos en la página de procesos del Administrador de tareas, la capacidad de pausar y reanudar trabajos en la cola de impresión y que la ventana de compartición de Windows solo muestra las aplicaciones en “Compartir usando” que estén vinculadas a la cuenta con la que se inició la sesión de Windows.

Continuando con más cosas positivas de la compilación 26020 y para cerrar, están un soporte extendido a nivel de idioma para el acceso por voz; la capacidad de utilizar todas las funciones de acceso por voz en varias pantallas, incluidas las superposiciones de números y cuadrículas que antes no estaban disponibles en ninguna pantalla que no fuera la principal; los atajos de voz; además de diversas mejoras para Microsoft Store, entre las que están las notificaciones para las instalaciones de aplicaciones y el desempeño de la propia aplicación.