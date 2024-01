Bethesda ha confirmado Quake 6, ¿dónde está Quake 5?

Durante el evento Xbox Developer Direct pudimos ver algo muy curioso en la pizarra que utiliza el equipo de MachineGames, responsables del desarrollo de Indiana Jones and the Great Circle, una referencia directa a Quake 6, un juego muy esperado que podría suponer un reinicio de una de las franquicias más queridas de id Software.

Sé que algunos de vosotros os habréis dado cuenta de que los números no cuadran, y os estaréis preguntando dónde está Quake 5. Pues os va a sorprender la respuesta, pero dicho juego lleva años en el mercado, y se llama Quake Champions. La recepción que tuvo este juego no fue demasiado buena, pero poco a poco id Software fue puliéndolo y a día de hoy tiene unas valoraciones mayormente positivas.

Para muchos este no era el Quake 5 que esperábamos, eso está claro, pero al final es una entrega más de la saga como lo fue en su momento Quake III, otro título que supuso un punto de inflexión frente a Quake II porque vino directamente sin modo monojugador y estuvo limitado al multijugador. Curiosamente, después llegó Quake IV, que ofreció una excelente campaña para un jugador.

Siguiendo esa lógica, como Quake 5 fue un título multijugador con Quake 6 la franquicia debería volver a contar con un modo historia muy cuidado. Personalmente nunca he sido fan de Quake III, y solo llegue a echar unas horas a Quake Champions por probarlo, pero lo acabé eliminando porque no me terminaba de gustar.

Si alguien duda de que esto es una referencia real a Quake 6 le invito a que mire el logotipo que hay justo debajo, porque es idéntico al que representa a dicha franquicia. Ese logo es, precisamente, lo que hace que esta referencia sea tan clara y que no quepa lugar a dudas. Por desgracia no tengo más información por ahora, pero os puedo dejar una predicción con algunas de las cosas que creo que podemos esperar de este juego.

Qué podemos esperar de Quake 6