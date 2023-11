Tras varios años de espera, Amazon Luna ha llegado a España. Lo ha hecho, además, a las puertas del Black Friday. ¿Casualidad? No lo parece, pero lo cierto es que da igual. Lo único que importa es tu respuesta a la siguiente pregunta: ¿te interesa zambullirte en la propuesta de Amazon Luna con la mejor experiencia y ahorrándote un buen dinero? Si has asentido, este artículo es para ti.

Antes de entrar al meollo, por si acaso, una breve introducción al asunto para que lo tengas todo claro. A grandes rasgos, podemos considerar a Amazon Luna como un Netflix de los videojuegos, un servicio de pago por suscripción con el que acceder a un catálogo de títulos que se ejecutan en la nube, en los servidores de Amazon, y a los que puedes jugar sin contar con un equipo de juegos dedicado.

Para usar Amazon Luna no necesitas un ordenador con tarjeta gráfica potente ni nada parecido. Por no necesitar, no necesitas ni de un ordenador como tal. Los únicos requisitos indispensables son una buena conexión a Internet (la velocidad mínima recomendada es de 10 Mbps para jugar en resolución Full-HD y de 35 Mbps para hacerlo en 4K) y un dispositivo compatible con la plataforma, que es en lo que nos vamos a enfocar en este artículo.

En esencia, hablamos de juegos por streaming y no es algo nuevo: ya lo intentó Google con Stadia y fracasó; pero ahí siguen NVIDIA GeForce Now, PlayStation Now o Microsoft xCloud como referentes de un modelo de distribución al que ahora se suma Amazon Luna con una de las ofertas con distintos niveles de acceso que recuerda un poco a cómo funciona Amazon Prime Video, el cual incluye un catálogo básico para suscriptores de Amazon Prime que es posible ampliar mediante suscripciones adicionales a otros servicios.



Estos son los «planes» que ofrece en estos momentos Amazon Luna en España:

Prime Gaming : si eres suscriptor de Amazon Prime, puedes acceder gratis a Amazon Luna, pero es catálogo de juegos disponible es extremadamente limitado: apenas siete juegos, el más destacados de ellos Fornite, es lo que vas a encontrar. Asimismo, la calidad de conexión será la básica.

: si eres suscriptor de Amazon Prime, puedes acceder gratis a Amazon Luna, pero es catálogo de juegos disponible es extremadamente limitado: apenas siete juegos, el más destacados de ellos Fornite, es lo que vas a encontrar. Asimismo, la calidad de conexión será la básica. Luna+ : es el nivel de suscripción básico del servicio. Cuenta en su haber con unos 100 títulos y proporciona prioridad para la conexión. Cuesta 9,99 euros al mes e incluye un periodo de prueba de 7 días.

: es el nivel de suscripción básico del servicio. Cuenta en su haber con unos 100 títulos y proporciona prioridad para la conexión. Cuesta e incluye un periodo de prueba de 7 días. Ubisoft+ : posiblemente el plan más interesante por su catálogo, aunque también es el más caro. Cuesta 17,99 euros al mes . De manera adicional, es posible comprar juegos sueltos de Ubisoft, aunque sigue siendo necesario estar suscrito a Luna+.

: posiblemente el plan más interesante por su catálogo, aunque también es el más caro. Cuesta . De manera adicional, es posible comprar juegos sueltos de Ubisoft, aunque sigue siendo necesario estar suscrito a Luna+. Jackbox Games: un plan menor, un tanto extraño, que por 4,99 euros al mes abre la puerta a jugar a esta escuetacolección de juegos.

Por último, si te interesa probar Amazon Luna, solo tienes que tener a tu disposición un dispositivo compatible. la lista incluye PC (oficialmente, Windows, Mac y Chromebook, aunque también funciona en Linux) a través de navegador web (oficialmente, Chrome y Microsoft Edge, aunque ya tu sabes…); móvil, léase Android e iOS, de nuevo con navegador web mediante (Chrome para Android, Safari para iPhoe e iPad) con el objetivo de saltarse las comisiones de cobran las tiendas de aplicaciones de Google y Apple; y, por supuesto, dispositivos Fire de Amazon, además de algunos modelos de televisores Samsung y LG, en estos casos, con aplicación.

Como se ve, el acceso a Amazon Luna está casi garantizado para la gran mayoría de usuarios, que lo único que necesitarán de más es… un mando para jugar, obviamente. Al igual que hizo Google con Stadia, Amazon ha sacado sus propios mandos para Luna y, a falta de probarlos, tienen una pinta excelente. Sin embargo, no es un requisito para disfrutar de la plataforma: puedes utilizar cualquier mando que tangas y que se conecte por USB o Bluetooh, lo mismo para con el ratón y el teclado en el caso de los juegos que precisen de estos periféricos.

Ahora bien, si te interesa la propuesta de Amazon Luna y estás decidido a ir a por todas, la recomendación es que lo hagas a lomos de los dispositivos de Amazon, diseñados unos y afinados otros para ofrecer la mejor experiencia con la plataforma. No te quepa duda de ello. Así las cosas, a continuación recogemos los packs que, aprovechando la celebración del Black Friday, puedes conseguir estos días con descuentos muy pronunciados que no volverán a presentarse hasta el año que viene (lo más seguro, cuando lleguen los próximos Prime Days).

Mando inalámbrico Luna

El dispositivo más básico y recomendado para disfrutar con plenitud de Amazon Luna es el mando Luna, uno que como decía tiene una pinta estupenda y, según cuentan quienes lo han probado, una calidad de construcción de primera. Su característica más destacada al margen de esto es que «se conecta directamente a los servidores de juegos personalizados de Amazon gracias a la tecnología Cloud Direct para gameplay de baja latencia», garantizado así la mejor experiencia con la plataforma, cabe repetir.

Así pues, aunque el mando Luna no es un complemento imprescindible, si estás pensando en apostar por esta plataforma es un must have. Y tranquilo, que no te estás comprando un pisapapeles, si acaso en un futuro no te interesa seguir suscrito al servicio: es un mando compatible con cualquier dispositivo mediante WiFi (2.4 y 5Ghz), Bluetooh y USB, de manera que podrás usarlo para jugar en consolas y PC con todas las garantías. En este aspecto, parece que Amazon lo ha hecho mejor que Google.

Como oferta de lanzamiento, el mando de Luna está a la venta con un 43% de descuento. Si de normal costará 69,99 euros, ahora te sale por 39,99 euros.

Mando Luna + pack con clip para móvil

¿Eres de jugar en el móvil? Entonces te interesará este paquete, que incluye el mando Luna y «un accesorio de clip para móvil«: una suerte de soporte con enganche de tamaño ajustable para terminales de entre 5,7 y 9,4 cm de ancho. No es el primero de su especie ni será el último, pero ha sido diseñado para acoplarse perfectamente al mando Luna y aunque puedes encontrar, si no el mismo, casi el mismo a la venta por separado, en conjunto es más económico.

Por ejemplo, tienes este clip por 14,99 euros; en cambio, en el pack con el mando sale por solo 10 euros. En concreto, el mando Luna más pack con clip para móvil está a la venta con un 41% de descuento como oferta de Black Friday, por lo que en lugar de los 84,98 euros que costará de normal, ahora está a 49,98 euros.

Fire TV Stick + mando Luna

Si tienes pensado jugar en la tele, pero la tuya no es compatible o siéndolo prefieres tener garantías de buen rendimiento, la mejor solución es hacerte con un Fire TV Stick, que además de estar probablemente optimizado para Amazon Luna, es uno de los dongles para el streaming de contenidos más recomendables del mercado. En este caso y debido a las particularidades del servicio, eso sí, los packs disponibles solo incluyen los dos modelos más potentes, el 4K y el 4K Max.

Las diferencias entre uno y otro se deben a la potencia y prestaciones de cada uno, como por otra parte es obvio: el Fire TV Stick cuenta con una CPU de 1,7 GHz, una GPU de 650 MHz y 1,5 GB de memoria, mientras que el Fire TV Stick 4K Max aumenta sus capacidades con una una CPU de 1,8 GHz, una GPU de 750 MHz y 2 GB de memoria, así como dispone de compatibilidad con WiFi 6 y función de vídeo en directo con vista de imagen en imagen. Por lo demás, ambos presumen de soporte de Dolby Vision y Dolby Atmos y 8 GB de almacenamiento.

La diferencia de precio entre los dos conectores suele ser de unos 15 euros y, a pesar de que el descuento del pack con el modelo base es más notable, esta se mantiene, por lo que si te decantas por un Fire TV Stick y lo vas a usar para jugar con Amazon Luna, vale la pena pagar un plus para asegurarse el mejor rendimiento y, por lo tanto, la mejor experiencia.

El Fire TV Stick 4K + mando Luna está al 46% de descuento, a 74,98 euros y no los 139,98 euros que costará cuando pase el Black Friday.

El Fire TV Stick 4K Max + mando Luna, por su parte, tiene un descuento del 38%, esto es, sale ahora por 91,98 euros, en lugar de los 149,98 euros que costará en su precio normal.

Fire TV Cube + mando Luna

Para terminar, si va a por todas con Amazon Luna y no tienes problemas en gastarte lo que corresponda para disfrutar de lo mejor… Lo mejor es esto: el mando Luna más el Fire TV Cube de tercera generación, cuyo análisis con todo detalle puedes leer en ese enlace. En resumen, el aparato cuenta con con características como 2 GB de memoria y 16 GB de almacenamiento, soporte de Wi-Fi6E de triple banda que permite la reproducción de vídeo en resolución 4K Ultra HD; soporte de HDR, HDR 10. HDR10+, HLG, Dolby Vision y Dolby Atmos, conectividad USB, Bluetooth, HDMI, Ethernet; Alexa…

En definitiva, el Fire TV Cube es el dispositivo de Amazon más avanzado de su clase y, claro, el más caro, aunque en este pack con el mando Luna lo tienes por el al 36% de descuento, es decir, a 144,98 euros en vez de a los 229,98 euros que costará el paquete, una vez concluida esta oferta por el Black Friday.

Recuerda: tienes hasta el 27 de noviembre para conseguir cualquiera de estos productos a los precios que ves, antes de que el Black Friday y Cyber Monday de 2023 lleguen a su fin.

Nota: Esta selección contiene enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.