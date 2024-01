Google inicia el despliegue de Quick Share

Durante la celebración del pasado CES 2024, supimos que Google iba a convertir Nearby Share en Quick Share, pues fue uno de los anuncios de la compañía durante el primer gran evento del sector en 2024. Ahora bien, si no viste aquel anuncio y, en consecuencia, no sabes exactamente de qué estamos hablando, quizá tengas la errónea percepción de que estamos hablando de un simple cambio de nombre, de Nearby Share a Quick Share, cuando en realidad hablamos de un cambio bastante más relevante.

Después de varios meses en fase de pruebas, Google lanzó oficialmente Nearby Share para Windows en julio del año pasado, si bien es cierto que ya era posible emplearlo, en su versión beta, desde principios de abril. Una beta que, personalmente, puedo afirmar que empecé a emplear a los pocos días de su lanzamiento, y que en ese momento ya estaba tan pulida que podría haberse publicado como versión definitiva y casi pondría la mano en el fuego a que no se habría producido prácticamente ningún problema.

Con la misma función, Apple tiene AirDrop, Samsung tiene (tenía) Quick Share y, como te contamos hace unos días, WhatsApp también está trabajando en una función similar. El problema, claro, es que de seguir en esta dirección, a medio plazo podríamos acabar encontrándonos con tropecientos sistemas distintos para compartir datos de manera directa entre dispositivos. Y, claro, evidentemente sin compatibilidad entre ellos, para ponérselo más difícil a los usuarios.

Google may have started rolling out Quick Share to some Android users. One user reports seeing the new Quick Share (formerly called Nearby Share) on their Pixel phone.

Let me know if you see Quick Share on your Android device!

Thanks to @android_setting for the tip! pic.twitter.com/hqfVk4XvaT

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) January 31, 2024