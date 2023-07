Google lanza, oficialmente (sí, ahora), Nearby Share

Nearby Share me parece, y ya lo he dicho en anteriores ocasiones, la solución definitiva por parte de Google a un problema que, aunque puede parecer nimio, en realidad ha supuesto, con el paso de los años, una inconmensurable pérdida de tiempo, algo que podemos comprobar si dedicamos unos minutos a pensar el acumulado de tiempo que hemos dedicado a sistemas alternativos para transferir archivos de todo tipo entre el smartphone y el PC. Copia en disco duro online, envío por correo electrónico… seguro que sabes de lo que hablo y que, probablemente, también lo has sufrido.

En este punto, Apple ha llevado la ventaja desde hace años gracias a AirDrop, cuya única pega es que, claro, solo funciona entre los dispositivos/sistemas operativos de los de Cupertino. Así, me sorprende que Google haya tardado tanto tiempo (AirDrop ya tiene alrededor de diez años) en proponer una solución similar, y dada la sintonía existente entre Android y Windows, que ésta no contemplara la transferencia de archivos entre ambas plataformas.

En septiembre del año pasado vimos un primer paso en ese sentido con el lanzamiento de Nearby Share, una función que permitía la transferencia de archivos entre Android y ChromeOS. Windows quedaba fuera de la ecuación, pero las buenas noticias estaban cerca, ya que unos meses después Google anunció que esta función se ampliaba para dar cabida también a Windows 10 y Windows 11, con una beta abierta que daba comienzo en ese mismo momento. Y alrededor de un mes después, aún manteniéndose en fase beta, se confirmó su despliegue global.

Desde entonces esta función ha estado disponible para todos los usuarios que desearan probarla, pero no ha sido hasta hoy mismo que se ha producido el lanzamiento oficial de Nearby Share por parte de Google, tal y como podemos leer en su blog. Y es que, aunque pública y abierta, hasta ahora estaba disponible dentro de un programa de prueba. Ahora bien, ¿este cambio, con el lanzamiento oficial, se traduce en algo más que en un simple cambio de estados, digamos administrativo?

Pues la buena noticia es que sí, y es que ahora Nearby Share mostrará una estimación del tiempo restante para completar la transferencia de archivos, algo que puede parecer innecesario si hablamos de copiar un par de fotos (pues el proceso será prácticamente instantáneo), pero que puede tomarse bastante más tiempo si lo que queremos transferir es un vídeo o algún otro tipo de fichero de gran tamaño. En esos casos, sin duda, contar con una estimación actualizada supone una ventaja.

Además, para la transferencia de imágenes, que según la publicación de Google es el tipo de archivo para el que se ha empleado Nearby Share con mayor frecuencia, ahora éste mostrará una vista previa de lo que estamos copiando entre dispositivos. Esto gana interés si hablamos de transferencias de imágenes entre dispositivos de distintos usuarios, pues así podremos ir viendo qué imágenes nos han enviado a medida que se produce el volcado.