Windows 10 se rompe en ordenadores viejos

A día de hoy Windows 10 es un sistema operativo bastante ligero que se lleva bien incluso con PCs muy antiguos y poco potentes, gracias a sus bajos requisitos de hardware y al alto grado de madurez que ha alcanzado con las diferentes actualizaciones que lleva recibiendo desde hace ya casi 9 años.

Sin embargo, esto no quiere decir que sea perfecto ni que esté totalmente libre de problemas, nada más lejos de la realidad. Desde su lanzamiento ha ido registrando distintos fallos y errores de mayor o menor gravedad que, al final, han sido resueltos tarde o temprano. Esta realidad ha sido una constante, y por desgracia Windows 10 se ha vuelto a romper.

Un hilo de más de 31 páginas publicado en el soporte técnico oficial de Microsoft confirma que varios usuarios de Windows 10 están teniendo serios problemas, y que estos están afectando al uso que pueden hacer de sus ordenadores. Afecta principalmente a PCs relativamente antiguos que son perfectamente capaces de mover dicho sistema operativo, y que son totalmente compatibles con el mismo.

Algunos usuarios se quejan de que no pueden abrir imágenes con la aplicación fotos y que reciben un mensaje de error «File System Error (-2147219196)», y otros directamente están tenido problemas con diferentes aplicaciones incluidas en Windows 10, que van desde la calculadora hasta 3D Viewer. Curiosamente no se escapa ni siquiera el Feedback Hub, cosa que tiene un punto verdaderamente irónico.

No está claro por qué está ocurriendo esto, pero parece que una reciente actualización ha introducido un requisito que directamente rompe el soporte de Windows 10 en ciertos ordenadores. Dicha actualización utilizaría un conjunto de instrucciones que no están soportadas en procesadores de la era Intel Core 2 y AMD Athlon. También se especula con que todo esto podría deberse a un simple error no intencionado a nivel de desarrollo.

En cualquier caso, y hasta que pase la tormenta, lo mejor que puedes hacer si tienes un PC basado en un Intel Core 2 Duo o Quad o un AMD Athlon con Windows 10 es pausar las actualizaciones. Estos procesadores cumplen con los requisitos oficiales de dicho sistema operativo, así que no hay justificación posible ante este tipo de problemas. Antes de terminar os recuerdo dichos requisitos para despejar dudas (versión de 64 bits).