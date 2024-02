¿Cómo se ve Tomb Raider I-III Remastered?

Hace ya unos meses tuvimos noticia, sensacional noticia en mi opinión, de Tomb Raider I-III Remastered, un proyecto de remasterización firmado por Aspyr y Crystal Dynamics que pretende traer al presente, gráficamente, los tres primeros títulos de una de las sagas más icónicas de la historia del videojuego. Un proyecto que, como te contamos entonces, ya tenía fecha de lanzamiento, el próximo miércoles 14 de febrero, una elección de lo más adecuada si tenemos en cuenta los sentimientos que dichos títulos nos suscitan a muchas personas.

Sin duda, este movimiento se encuadra en una tendencia mucho más amplia que podemos resumir mencionando lo bien que monetiza la nostalgia. Sin embargo, en este caso y por lo que mencionaba anteriormente, creo que es justo romper una lanza a su favor, y es que estamos hablando de una saga que, en sus inicios, nos dejó a muchos con la boca abierta (recordemos que fue precursor de la llegada de los 3D de 32 bits a PC), y que además lo hizo con un personaje mítico, Lara Croft, y en una propuesta que era realmente desafiante, emocionante y divertida, y que merece la pena revisar.

Prueba de ello la tenemos, por ejemplo, en que apenas de un mes antes del anuncio de Tomb Raider I-III Remastered nos hacíamos eco del proyecto de un modder, que nos mostró el aspecto que tendría el primer Tomb Raider empleando path tracing. Y sí, aún sin reemplazar texturas, el cambio era espectacular y entraban ganas de volver a jugarlo de nuevo. Así pues, sin duda sí que existía una demanda real (quizá no muy grande, pero sí real) de un salto al presente de los clásicos.

Ahora, a solo dos días de su salida a la venta (aunque recordemos que en Steam se encuentra en preventa, con un descuento del 20%), y con la siempre amarga duda de si precomprar o no, IGN ha publicado un vídeo en el que podemos ver el aspecto gráfico de Tomb Raider I-III Remastered junto con la imagen de los originales. Casi nueve minutos en los que encontramos tanto escenas a pantalla partida, con el clásico y el remasterizado, como secuencias en las que se muestran los nuevos títulos en movimiento.

Remasterizar un clásico no es tarea fácil, y no lo digo tanto por el aspecto técnico como por el difícil equilibro entre actualizar la propuesta gráfica y mantener, al tiempo, la esencia del original, que es algo que buscan siempre los nostálgicos. Sin embargo, a la vista de estas imágenes, parece que nos encontramos ante un gran trabajo, al punto de que el vídeo se ha llenado de comentarios de personas deseando algo similar para otros clásicos. Así, tanto para quienes tuvimos la suerte de disfrutarlo en su momento, como para quienes no lo hicieron (sea por edad, por medios o por cualquier otra razón), en algo menos de 48 horas podremos recuperarlo y volver a jugar estos tres clásicos.