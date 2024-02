Google mejora los mensajes con edición y efectos visuales

Aunque los servicios de mensajería instantánea se han comido buena parte del mercado que, tradicionalmente, era el de las apps de mensajes de los sistemas operativos móviles, no es menos cierto que las dos principales empresas responsables de las mismas, Apple y Google, trabajan desde hace ya bastante tiempo para que la evolución natural de los mensajes SMS se mantenga vigente y pueda seguir siendo una opción fiable y completa a la hora de comunicarnos mediante mensajes de texto.

A este respecto, eso sí, hay que reconocer que ambas han adoptado enfoques distintos. Así, Apple se ha dedicado a construir un servicio, iMessage, muy completo, con muchas funciones, que conecta con otras apps del dispositivo y que, eso sí, es compatible únicamente con iOS. Por su parte, Google ha trabajado activamente, desde hace ya años, en el desarrollo y la adopción de RCS, un estándar que vio la luz en 2016 de la mano precisamente de Google y de las operadoras, con el fin de proporcionar una evolución a los SMS pero con el alcance universal de los mismos.

Esta diferencia de posturas ha ocasionado que, durante años, Google haya presionado a Apple para que llevara RCS a iOS, en algunas ocasiones con respuestas verdaderamente desafortunadas por parte de Apple. Por fortuna, no obstante, recientemente trascendió que han decidido dar su brazo a torcer, y que finalmente la app de mensajes de iOS pasará a ser compatible con RCS a finales de 2024. Ahora bien, después de tanto hablar del servicio de los de Cupertino, ¿qué pasa con la app de mensajes de Google?

