Microsoft ya prueba Wi-Fi 7 en Windows 11

El despliegue de Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) ya está aquí. Sí, aunque todavía son muchos los usuarios cuyos dispositivos se mantienen en Wi-Fi 6 o incluso Wi-Fi 5, ya te adelantamos a finales del año pasado que la aprobación del estándar era inminente, y que en base a las especificaciones del mismo que ya se conocían muchos fabricantes llevan ya tiempo trabajando en el diseño de los componentes y dispositivos capaces de dar soporte a esta nueva revisión del estándar IEEE 802.11 que, desde hace ya bastantes años, establece las normas de la conectividad inalámbrica de red local en nuestros dispositivos.

Recordemos, en lo referido a las fechas, que Wi-Fi Alliance confirmó que la certificación estará disponible antes de finales del primer trimestre de 2024, y que finalmente dicha aprobación se produjo a principios de año. Y recordemos también que hablamos del principal consorcio de fabricantes relacionados con la conectividad Wi-Fi, y que esto es lo que ha permitido lo que indicaba anteriormente, y es que los diseños de los componentes arrancaran hace ya bastante tiempo (MediaTek ya mostró sus posibilidades a principios de 2022, y Qualcomm también dio señales en este sentido a mitades del mismo año, por citar solo dos ejemplos).

Ahora bien, que los dispositivos soporten Wi-Fi 7 es solo una parte de la ecuación, pues lógicamente también es imprescindible que los sistemas operativos también sean compatibles con esta nueva revisión del protocolo de conectividad inalámbrica. Y si hablamos de Microsoft, el año pasado supimos que sus planes pasaban por llevar el soporte del mismo solo a Windows 11 y posteriores, si bien informaciones posteriores afirmaron que también llegaría a Windows 10.

Ahora, a la espera de saber si finalmente llega o no llega a Windows 10, de lo que no cabe duda (lógicamente, claro) es de que la actual versión del sistema operativo contará próximamente con ese soporte, y la señal más evidente de ello, para quienes no se fían solo de las palabras, es que la Preview Build 26063 de Windows 11 en los canales Canary y Dev ya incorpora el soporte de conectividad con puntos de acceso inalámbricos Wi-Fi 7, tal y como podemos comprobar en las indicaciones de esta versión.

Que debute ahora en los canales Dev y Canary nos indica que, probablemente, todavía tengamos que esperar un tiempo hasta que la versión final de Windows 11 sea compatible con Wi-Fi 7, aunque en función del resultado de estas primeras pruebas es posible que el proceso se pueda acelerar un poco. Así, sí que podemos dar por sentado que esto ocurrirá a lo largo de este año, ¿quizá con la llegada de Windows 11 24H2? ¿O quizá con Momentos 5?