Novedades de GeForce Now y nuevos juegos con NVIDIA DLSS

Estamos en la recta final del mes de febrero, y es un buen momento para repasar las novedades más importantes que llegarán a GeForce Now a partir de esta misma semana, y también a lo largo de todo el mes de marzo. La lista de nuevos juegos es bastante amplia, así que ponte cómodo porque te vas a llevar más de una alegría si eres usuario de este servicio.

Juegos que llegan a GeForce Now esta semana

STAR WARS: Dark Forces Remaster (Nuevo lanzamiento en Steam, Feb. 28).

Space Engineers (Nuevo lanzamiento en Xbox, disponible en PC Game Pass, Feb. 29).

Welcome to ParadiZe (Nuevo lanzamiento en Steam, Feb. 29).

Call of Duty HQ (Battle.net).

Diablo IV (Battle.net).

Fort Solis (Steam).

Hearthstone (Battle.net).

Overwatch 2 (Battle.net).

Juegos que llegarán a GeForce Now en marzo

The Thaumaturge (Nuevo lanzamiento en Steam, Mar. 4).

Classified: France ’44 (Nuevo lanzamiento en Steam, Mar. 5).

Expeditions: A MudRunner Game (Nuevo lanzamiento en Steam, Mar. 5).

Warhammer 40,000: Boltgun (Nuevo lanzamiento en Xbox, disponible en PC Game Pass, Mar. 5).

Winter Survival (Nuevo lanzamiento en Steam, Mar. 6).

Taxi Life: A City Driving Simulator (Nuevo lanzamiento en Steam, Mar. 7).

Hellbreach: Vegas (Nuevo lanzamiento en Steam, Mar. 11).

Crown Wars: The Black Prince (Nuevo lanzamiento en Steam, Mar. 14).

Outcast – A New Beginning (Nuevo lanzamiento en Steam, Mar. 15).

Alone in the Dark (Nuevo lanzamiento en Steam, Mar. 20).

Breachway (Nuevo lanzamiento en Steam, Mar. 22).

Palia (Nuevo lanzamiento en Steam, Mar. 25).

Bulwark: Falconeer Chronicles (Nuevo lanzamiento en Steam, Mar. 26).

Millennia (Nuevo lanzamiento en Steam, Mar. 26).

Outpost: Infinity Siege (Nuevo lanzamiento en Steam, Mar. 26).

SOUTH PARK: SNOW DAY! (Nuevo lanzamiento en Steam, Mar. 26).

Balatro (Steam).

PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo (Steam).

Portal: Revolution (Steam).

STAR OCEAN THE SECOND STORY R (Steam).

STAR OCEAN THE SECOND STORY R – DEMO (Steam).

Undisputed (Steam).

En total llegarán a GeForce Now 30 juegos nuevos a lo largo del mes de marzo. NVIDIA también ha confirmado que a partir de la semana que viene estarán disponibles los pases Plus de un día, que ofrecerán las ventajas de las suscripciones Ultimate y Priority durante 24 horas (continuadas, es decir, un día).

Nuevos juegos con NVIDIA DLSS

Las novedades no acaban aquí, esta misma semana también llegan nuevos juegos con NVIDIA DLSS, una tecnología de reescalado y reconstrucción inteligente de la imagen que nos permite mejorar el rendimiento manteniendo una alta calidad gráfica.

Brothers: A Tale of Two Sons Remake ya está disponible y cuenta con DLSS 2, una tecnología que nos permitirá multiplicar hasta por 2,9 veces el rendimiento. Por ejemplo, con una GeForce RTX 4070 podremos superar los 80 FPS en 4K con todo al máximo, lo que supone una mejora de 2,9 veces frente al rendimiento en nativo.

ya está disponible y cuenta con DLSS 2, una tecnología que nos permitirá multiplicar hasta por 2,9 veces el rendimiento. Por ejemplo, con una GeForce RTX 4070 podremos superar los 80 FPS en 4K con todo al máximo, lo que supone una mejora de 2,9 veces frente al rendimiento en nativo. Myth of Empires: ya está disponible y también cuenta con DLSS 2, que consigue multiplicar el rendimiento hasta por 1,5 veces en resolución 4K.

En otro orden de cosas, la tecnología NVIDIA Reflex ha ampliado su alcance a más juegos y a día de hoy está presente en más de 100 títulos, entre los que se encuentran juegos como Apex Legends, Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Warzone, Counter-Strike 2, Fortnite y Overwatch 2, Cyberpunk 2077, The Witcher 3: Wild Hunt, Diablo IV, Remnant 2, God of War, Microsoft Flight Simulator, Red Dead Redemption 2, Ratchet & Clank: Rift Apart y Marvel’s Spider-Man Remastered.