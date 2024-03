¿Echas de menos a Clippy? Pues instala Office 97 en Windows 11

En función de tu edad y de cuándo iniciaste tu relación con la informática, puede que hablar de Office 97 te suene a prehistoria, te recuerde tus primeros tiempos frente a un PC o lo recuerdes como la evolución lógica de la propuesta multimarca formada por WordPerfect (o incluso WordStar), Lotus 1-2-3 y dBase. Así, tras decirte que si lo consideras prehistoria estás exagerando mucho, pues en realidad no ha pasado tanto tiempo (ni ha pasado tan rápido ni yo tengo tantas canas como me dice el espejo), no puedo dejar de recordar a Clippy, el gran precursor de los asistentes digitales y, aunque sé que ésta es una opinión impopular, una gran ayuda al editar todo tipo de documentos.

Fueron diez los años que Clippy estuvo entre nosotros, adelantándose a nuestras necesidades con aquello de «Parece que estás escribiendo una carta ¿Necesitas ayuda?» y aunque en su momento hubo quienes lo llegaron a tachar de insoportable (recuerdo calificativos mucho peores y bastante más ofensivos, en realidad), hace unos años y en respuesta a un tweet de la cuenta oficial de Microsoft, quedó cristalinamente claro que, en realidad, mucha gente quería a Clippy, solo que no eran conscientes de ello.

If this gets 20k likes, we’ll replace the paperclip emoji in Microsoft 365 with Clippy. pic.twitter.com/6T8ziboguC — Microsoft (@Microsoft) July 14, 2021

El problema, como suele ocurrir en estos casos, es que tendemos a valorar aquello que ya hemos perdido, y Clippy no es una excepción, pues como recordaba antes, debutó en Office 97 y nos abandonó 10 años después, es decir, que solo está presente en versiones de Microsoft Office que hace mucho tiempo que vieron finalizado su ciclo de vida, y que en teoría son totalmente incompatibles tanto con Windows 10 como con Windows 11, las dos versiones del sistema operativo más empleadas en la actualidad.

Claro que, en este punto, debemos preguntarnos ¿realmente es imposible instalar software tan antiguo como Office 95 o Office 97 en un PC actual con un sistema operativo actual? Pues no lo parece a tenor de lo publicado por WinExperiments, que nos muestra el vídeo de un usuario que ha logrado instalar y hacer funcionar Office 95 en Windows 10, volviendo de este modo a poner el foco en el siempre jugoso asunto de la tradición del sistema operativo y de las aplicaciones de Microsoft de arrastrar una plétora de elementos heredados.

How backwards compatible is Microsoft software?

Here’s your answer 👇️ (original video and discovery by @Jevil7452) pic.twitter.com/RgatmY8LRr — WinExperiments (@winexperiments) March 3, 2024

El resultado del experimento es, en realidad, todavía más sorprendente, pues si revisas el vídeo verás que el usuario está combinando el uso de Excel 365, la versión más reciente de la hoja de cálculo de Microsoft, con Word 95, la versión del procesador de texto incluida en la versión de Microsoft Office que el año que viene cumplirá tres decenios.

La instalación de una versión de Office tan antigua no es tan sencilla, eso sí, es necesario realizar varios ajustes a la hora de ejecutar el instalador, e incluso en esas circunstancias es posible que no funcione. De hecho, antes de escribir esta noticia he realizado un par de pruebas al respecto, y en ninguna de ellas he logrado completar el proceso exitosamente. No obstante, Clippy bien se merece seguir intentando instalar Office 97 en Windows 11, así que no me rendiré.