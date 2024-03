Intel Lunar Lake superará a Meteor Lake en un 50% con casi el mismo consumo

Intel Lunar Lake será la próxima generación de procesadores de consumo ultra bajo del gigante del chip para portátiles ultra ligeros y equipos compactos. Mantendrá el diseño híbrido que todos conocemos, es decir, contará con un bloque de núcleos de alto rendimiento y con otro con núcleos de alta eficiencia, pero traerá cambios muy importantes que van a marcar un punto de inflexión dentro del catálogo del gigante del chip.

Los últimos rumores aseguran que Intel Lunar Lake en su versión de 17 vatios rendirá un 50% más en multihilo que Intel Meteor Lake en su versión de 15 vatios. Interesante, pero lo más importante de todo esto es que lo conseguirá a pesar de que en teoría no tendrá soporte de la tecnología HyperThreading, que sí está presente en los núcleos P de los procesadores Meteor Lake.

Esto encaja con las informaciones anteriores, que también venían apuntando a la desaparición de dicha tecnología en futuras generaciones de Intel, algo que tiene sentido en procesadores donde no es necesario contar con una alta capacidad de paralelizado, como ocurre con las CPUs de consumo ultrabajo.

Intel Lunar Lake potenciará el rendimiento por vatio y la NPU

Y también contará con una GPU Arc Battlemage Xe2-LPG, que será capaz de ofrecer un rendimiento impresionante para una solución gráfica de su clase. El núcleo gráfico utilizará el nodo de 3 nm de TSMC, y se espera que el bloque CPU esté fabricado en el nodo Intel 20A o en el Intel 18A, ya que todavía no tenemos confirmación en este sentido.

Siguiendo con la CPU, las configuraciones tope de gama de Intel Lunar Lake adoptarán un diseño «4 + 4», es decir, tendrán 4 núcleos P de alto rendimiento basados en la arquitectura Lion Cove y 4 núcleos E de alta eficiencia basados en la arquitectura Skymont. Intel Lunar Lake incluirá los bloques CPU, GPU, I/O y SOC, y también integrarán la memoria LPDDRx, lo que los convertirá en un auténtico sistema completo.

La NPU volverá a hacer acto de presencia, y según la propia Intel multiplicará por tres el rendimiento frente a la solución que utiliza Meteor Lake. Esto es totalmente lógico, ya que Intel ha venido apostando con fuerza por la IA, y este movimiento es un paso natural dentro de dicha apuesta.

Como ya he dicho anteriormente, Intel Lunar Lake no soportará HyperThreading, pero esto no será un problema porque los procesadores de consumo ultra bajo no están pensados para afrontar cargas de trabajo con una alta exigencia de paralelizado, y porque en este caso contar con 8 núcleos físicos ya nos coloca en una posición óptima. Su TDP será configurable, e irá desde los 17 vatios para ultra portátiles con un único ventilador hasta los 30 vatios para aquellos con sistemas de refrigeración más potentes.

Lanzamiento y disponibilidad

Intel ha confirmado que el lanzamiento de Lunar Lake tendrá lugar a finales de 2024, aunque es muy probable que su disponibilidad sea muy limitada durante esa primera etapa, y que no empiece a estar disponible a nivel general hasta principios de 2025. Será interesante ver qué es capaz de conseguir Intel con esas nuevas arquitecturas, y cómo se comportan estos nuevos procesadores a pesar de carecer de HyperThreading.