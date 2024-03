¿Sabes qué es un PC IA? Intel nos lo cuenta

Los PC IA son el nombre de guerra de la industria para aumentar la venta de ordenadores personales en 2024. Muchos dicen que es meramente marketing y otros aseguran que va a ser una revolución. Seguramente ni una cosa ni otra, pero ¿qué significa en realidad el término?

Buscando respuestas, The Register pidió al director senior de marketing técnico de Intel, Robert Hallock, que lo explicara. No sabemos el tipo de respuesta qué esperaban nuestros compañeros, pero un especialista en marketing señaló lo evidente viniendo a decir que un PC IA era ‘cualquier equipo informático con las últimas CPUs de Intel’.

¿Qué es eso del PC IA?

La llegada de las tecnologías de Inteligencia Artificial al cliente final gracias al lanzamiento de desarrollos como ChatGPT, fue una de las noticias clave de 2023 en materia tecnológica. Su despliegue se está generalizando este año y la idea en ordenadores personales es apoyar el funcionamiento de los sistemas operativos y aplicaciones mediante harrdware y software de inteligencia artificial, en tareas productivas, de búsqueda, creación o seguridad.

Según Intel, un PC IA es cualquier equipo informático que incluya una GPU, una CPU que incluya una unidad de procesamiento neuronal (NPU) y capacidad para manejar instrucciones de redes neuronales vectoriales (VNNI) y las instrucciones DP4a que ayudan a las GPU a procesar video.

Y poco más, porque el gigante del chip no considera que un «PC IA» sea una marca que denote conformidad con una especificación o con una capacidad particular que no está presente en otros PCs. Hay que aclarar que Intel sí tuvo en el pasado marcas que definían capacidades como los «Centrino» para distinguir los PC con Wi-Fi o los «Viiv» para PCs de entretenimiento. Hoy todavía conserva algunas, como las «vPro» que define CPUs con gestión y seguridad por hardware para el mercado empresarial.

Sin embargo, un PC IA no es una marca ni una especificación y bajo los parámetros de Intel, cualquier equipo informático actual o futuro será capaz de incluirse en este grupo. Dicho lo anterior, que no te ‘vendan la moto’ con la IA. Cualquier PC podrá ejecutar clientes como Copilot y podrá aprovechar las tecnologías de IA.

Eso sí, el directivo de Intel aclara que algunos modelos de lenguaje grande (LLM) necesitarán bastante más memoria RAM instalada que los mínimos actuales. Es algo que ya sabíamos de los requisitos mínimos de las próximas versiones de Windows.

Imágenes generadas con IA.