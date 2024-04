Gears 6 será presentado en junio junto a un nuevo Call of Duty

Durante el último año hemos visto varios rumores bastante fiables sobre Gears 6, la próxima entrega de la conocida franquicia creada originalmente por Epic Games que fue uno de los grandes estandartes de Xbox 360, y que finalmente acabó en manos de Microsoft. Todo indica que esa nueva entrega lleva varios años en desarrollo, y que podría llegar a finales de 2024.

La presentación tendrá lugar este mismo verano, según apuntan desde The Verge, que señala directamente al día 9 de junio y al evento de verano de Xbox como escenario para dicha presentación. Gears 6 será uno de los platos fuertes de ese evento, pero no será el único, ya que según dicho medio Microsoft también podría aprovechar para presentar un nuevo Call of Duty.

Gears 6 será exclusivo de la generación actual de consolas, lo que significa que no llegará a Xbox One ni a Xbox One X, y que aprovechará al máximo el potencial de Xbox Series S y Xbox Series X. Todavía no sabemos qué motor gráfico utilizará pero lo más probable es que esté basado en el Unreal Engine 5. Dicho motor permitirá a The Coalition, la desarrolladora encargada de este proyecto, conseguir un gran salto a nivel técnico.

Qué podemos esperar de Gears 6

Las mejoras gráficas y el uso de un motor de última generación no serán los últimos cambios que traerá Gears 6, también se habla de un nuevo enfoque de tipo mundo abierto, y hasta se baraja la posibilidad de que incluya trazado de rayos. El juego también estará disponible para PC, y suponemos que será compatible con las tecnologías NVIDIA DLSS, AMD FSR e Intel XeSS.

La línea argumental todavía no está definida, pero teniendo en cuenta el final de Gears 5 lo lógico sería que continuase a partir de lo ocurrido en dicho título, y que permita de alguna al jugador continuar la historia en función de la decisión clave que este tomó en la etapa final de dicha entrega.

No quiero concretar nada por no hacer spoilers, pero os puedo decir que llegados a una parte del juego teníamos que elegir el destino de dos personajes importantes, y esto debería reflejarse en Gears 6 de alguna forma. Microsoft no tendría por qué vincular la partida guardada de la entrega anterior, simplemente podría pedir al jugador que elija entre varias opciones para enfocar la historia de una forma u otra.

Esta franquicia se mantendrá como exclusiva de Xbox y PC, de hecho es de las pocas que ha sonado como tal en las últimas informaciones que he ido viendo sobre la posible llegada de exclusivos de Xbox a PS5, un honor que tendrá también la franquicia Halo y que debería extenderse a Forza.

Imagen de portada generada con IA.