Senua’s Saga: Hellblade II llega a GeForce Now, podrás jugarlo aunque no cumplas los requisitos

Las primeras pruebas de rendimiento de Senua’s Saga: Hellblade II confirmaron que este juego es el más exigente, en rasterización, que existe a día de hoy, ya que supera incluso al conocido Alan Wake 2, y llega a tal punto que si lo configuramos en 4K y calidad máxima no conseguiremos 60 FPS totalmente estables ni siquiera con una GeForce RTX 4090.

Cumplir con los requisitos de Senua’s Saga: Hellblade II puede ser complicado, porque incluso en el nivel mínimo necesitaremos contar al menos con un procesador de 6 núcleos y 12 hilos, 16 GB de RAM y una tarjeta gráfica GeForce GTX 1070 o una Radeon RX 5600 XT, aunque esta última es más potente que la solución de NVIDIA.

A pesar de que son los requisitos mínimos estos resultan bastante elevados, y muchos no cuentan con el PC necesario para poder mover este juego en condiciones aceptables. Si eres uno de ellos tranquilo, porque tengo buenas noticias para ti, y es que Senua’s Saga: Hellblade II es uno de los juegos que llega esta semana a GeForce Now, lo que significa que aunque no cumplas los requisitos podrás jugarlo sin problemas gracias a este servicio de juego en la nube.

Los servidores de GeForce Now se ocupan de todo el trabajo duro, lo que significa que no tendrás que preocuparte de nada, ni siquiera tendrás que instalar el juego en tu equipo, así que aunque no tengas suficiente almacenamiento libre podrás disfrutarlo sin problemas. Tampoco tendrás que gastar dinero, porque este servicio ofrece un plan gratuito con anuncios que te permitirá jugar a todos los títulos soportados en la plataforma.

Si en cualquier momento quieres mejorar tu experiencia con este servicio podrás cambiarte a los dos planes de pago que hay disponibles actualmente. Recuerda que si en cualquier momento abandonas un plan de pago podrás seguir jugando con el plan gratuito, y que no tienes que volver a comprar los juegos que ya hayas adquirido en plataformas como Steam, Good old Games y Epic Games Store. Estos funcionarán en GeForce Now, siempre que estén integrados en el servicio.

Para terminar os dejo un listado completo con todos los juegos que llegan esta semana a GeForce Now y la fecha exacta de cada lanzamiento: