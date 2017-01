Nintendo Switch costará 299 dólares y llegará el 3 de marzo

Nintendo Switch costará 299 dólares y estará disponible a partir del 3 de marzo en algunos países, según el anuncio de la compañía japonesa en el evento especial “Nintendo Switch Presentation 2017”, celebrado hace unas horas en Japón.

Nintendo ha prometido “transformar la forma de jugar” con la Nintendo Switch, gracias a sus controles y su movilidad. “Es un sistema que se puede llevar a cualquier parte. Es una nueva marca y forma de jugar en casa a través de diferentes estilos”, ha comentado Tatsumi Kimishima, presidente de la compañía.

La gran factoría del juego asegura que Nintendo Switch reúne todo lo mejor de las máquinas de juego que la compañía ha ido desarrollando en las últimas tres décadas, desde sus funciones al concepto general, híbrido, para uso como consola de sobremesa y portátil, como ha recordado el director de desarrollo de Nintendo, Shinya Takahashi:

“Desde la Nintendo Cube tomamos la consideración de que pudieras llevar contigo la consola pero era muy temprano hacerlo en ese momento. Ahora ha heredado todo el ADN de los sistemas de Nintendo y hemos agregado todas esas funciones. Está creado para traer mas diversión y alegría”

Como ya sabíamos de su presentación inicial, la consola tendrá varios modos de juego. Directamente en la consola como “Tablet”, en cualquier parte como “Handled” añadiendo los controles modulares Joy-Con o en la gran pantalla como “modo TV”, cuando la consola esté en su base.

La autonomía de la consola fuera de la base de carga estará situada entre 2 y 6 horas. Va a ser poco con algunos juegos pero era algo previsible por su tamaño y potencia. Y veremos cuál es su autonomía real. Para la recarga se utilizará un puerto USB Type-C estándar.

Juegos

Uno de los anuncios novedosos (y positivos) ha sido que la consola no estará bloqueada por región como ha sucedido con versiones anteriores y con ello, se podrá jugar en cualquier parte del mundo a cualquier juego desde su lanzamiento.

La compañía no ha ofrecido ninguna información de sus especificaciones internas pero ha asegurado que la Switch permitirá “jugar a juegos que hasta ahora era imposible de jugar”. No sabemos si habrá retrocompatibilidad con juegos anteriores.

Pocos juegos han sido confirmados para el lanzamiento salvo el The Legend of Zelda: Breath of the Wild que ya conocíamos a fondo de su presentación en el E3 o el deportivo 1,2 Switch. El resto de los citados no tienen fecha confirmada de llegada: Arms, Splatoon 2, Super Mario Odyssey ll, Xenoblade, Shin Megami Tensei, Project Octopath Traveler, Fire Emblem Warriors, Dragon Quest Heroes II o Skyrim Special Edition.

Nintendo asegura que habrá hasta 80 juegos pero no todos estarán disponibles en un lanzamiento donde está claro que The Legend of Zelda: Breath of the Wild será el gran reclamo, convenciendo a los amantes de Nintendo pero ya veremos si al resto de jugones dependiendo del resto de catálogo.

Se ha confirmado que EA Sports está desarrollando para la Switch por lo que podremos ver juegos como FIFA, pero seguimos sin saber si se podrá jugar a las grandes sagas de terceros y la potencia real de la consola frente a Xbox One y Play Station, en lo que fue la verdadera carencia de Wii U. Solo se han mencionado las dos productoras que ya sabíamos, Electronic Arts o Square Enix.

Juego online de pago y con juegos de regalo

Nintendo se suma a la estrategia de Sony y Microsoft anunciando un servicio online de pago. Como podéis ver en la captura, la cuota mensual (todavía sin confirmar) nos dará acceso al modo online de los juegos, salas para organizar partidas, chat en tiempo real y la posibilidad de descargar un juego de NES o SNES cada mes; estos títulos estarán en nuestra consola siempre que sigamos pagando la suscripción.

La parte positiva es que el online será gratis para todos aquellos que tengan una cuenta Nintendo hasta otoño de ese año. Además, Nintendo ha confirmado que los suscriptores recibirán ofertas y descuentos especiales en contenidos digitales.

Precio y disponibilidad

Nintendo Switch costará 299 dólares, un precio superior al que se venía manejando. Aunque es más bajo que el asignado en el lanzamiento de PS4 y Xbox One, sus grandes rivales se pueden comprar actualmente a un precio bastante inferior (en los entornos de 230 dólares), lo que puede ser un problema para Nintendo.

La compañía venderá por separado accesorios y otros controladores más clásicos y avanzados que los propios modulares de la consola, como el Pro Controller que costará 69 dólares.

En cuanto a disponibilidad, será el 3 de marzo como estaba previsto. Nintendo ha hablado de varias regiones, América, Europa y Asia, pero no ha citado todos los países a los que llegará la consola en un primer momento. Todavía nos quedan muchas cosas por saber de esta Nintendo Switch. Te dejamos con la conferencia completa y tráilers de juegos presentados.