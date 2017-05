Requisitos mínimos y recomendados de The King of Fighters XIV para PC

La versión de The King of Fighters XIV para PC fue confirmada oficialmente y por fin se conocen también los requisitos mínimos y recomendados que tendrá el juego en su versión para compatibles.

Como de costumbre vemos primero los requisitos concretos de The King of Fighters XIV para PC y después pasamos a comentarlos.

Requisitos mínimos:

Windows 7 de 64 bits.

Core i3 4160 a 3,4 GHz.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 400, Intel HD 4400 o Radeon HD 5000.

16 GB de espacio libre.

Requisitos recomendados:

Windows 7 de 64 bits.

Procesador Core i5 4670 a 3,4 GHz.

8 GB de RAM.

GTX 950 o superior.

16 GB de espacio libre.

Como vemos los requisitos son bastante contenidos, cosa que por otro lado resulta comprensible ya que aunque hablamos de un título que ofrece un acabado gráfico bueno no es nada revolucionario y por tanto no debe pedir más de lo que da.

No obstante llama la atención que no ofrezcan equivalentes en procesadores AMD y que no se concreten modelos exactos de tarjetas gráficas en los requisitos mínimos, así que vamos a profundizar en esa cuestión para resolver posibles dudas.

En equivalencia aproximada de procesadores para cumplir los mínimos basta con un FX serie 4000, mientras que en recomendados nos vamos a un FX 8320-RYZEN 5 1400.

Por lo que respecta a tarjetas gráficas el mínimo para moverlo en condiciones debería ser una GTX 460-Radeon HD 5850. En recomendados con una RX 460 de 2 GB debería bastar, ya que ofrece un rendimiento similar al de esa GTX 950.

Os recordamos que The King of Fighters XIV para PC estará disponible a partir del 15 de junio, aunque ya se puede precomprar en Steam con un descuento del 20%.

Para disfrutar de una buena experiencia es imprescindible contar con un mando de control, aunque en lo personal os recomiendo una solución tipo “arcade stick”.