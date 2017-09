Xbox One X tendrá algo parecido al Boost Mode de PS4 Pro

Microsoft ha publicado un vídeo en el que explican cómo mejorarán los juegos en Xbox One X que nos ha permitido sacar en claro que dicha consola tendrá algo muy parecido al Boost Mode de PS4 Pro.

Por si alguien se ha perdido aclaramos que el Boost Mode de PS4 Pro es un ajuste que permite a la consola mejorar juegos que no han sido parcheados para aprovechar plenamente la mayor potencia de aquella.

Obviamente las mejoras que consigue son más discretas que aquellas que ofrecería un juego totalmente optimizado, ya que se centran especialmente en la mejora y/o en la estabilización de la tasa de fotogramas por segundo.

En el caso de Xbox One X los de Redmond han partido de esa base, pero han querido ir más allá. Su nueva consola no sólo mejorará el rendimiento de algunos juegos a pesar de que no hayan sido parcheados, sino que además introducirá mejoras a nivel de calidad gráfica que incluyen resolución y texturas.

Hay que tener en cuenta que esas mejoras se aplicarán en función de cada juego concreto, así que no tienen porque utilizarse de forma conjunta en todos los casos.

Por otro lado en el caso de aquellos que estén pensando comprar una Xbox One X pero jueguen en una pantalla 1080p es importante recordar que la consola recurrirá al supersampling para mejorar la calidad de imagen, lo que significa que no es imprescindible contar con una pantalla 4K para disfrutar de la nueva consola de Microsoft.

Para no dejar dudas os recordamos que el supersampling consiste en renderizar la imagen a una resolución mucho mayor que la que se va a utilizar y posteriormente reducirla al tamaño final. En el caso anterior un ejemplo claro sería renderizar la imagen en 4K y después reducirla a 1080p, que es el formato nativo de la pantalla.

Esto mejora en gran medida la nitidez de la imagen y reduce de forma drástica los dientes de sierra a costa de consumir una gran cantidad de recursos.

