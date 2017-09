El lanzamiento de Super Nintendo Classic Mini Edition está marcado para el próximo 29 de septiembre, es decir justo el próximo viernes. Los que habéis reservado la consola y confirmasteis el pago final deberíais recibirla sin ningún tipo de problema, aunque debéis tener en cuenta que lo más probable es que os llegue después del fin de semana.

Si no la habéis reservado porque queréis esperar a ver los primeros análisis de la Super Nintendo Classic Mini Edition y tener claro que vale la pena os recomendamos que no os “durmáis”, ya que aunque Nintendo ha confirmado que habrá una mayor disponibilidad también se ha generado una gran especulación alrededor de la consola, y es posible que debido a ello se acaben incrementando los precios de forma artificial.

Dicho esto vamos a repasar todas las claves de este nuevo guiño a la nostalgia que ha dado la gran N rescatando una de sus consolas más populares.

¿Qué es Super Nintendo Classic Mini Edition?

Es una consola que sigue la base de NES Classic Mini Edition, lo que significa que integra una placa con SoC con CPU ARM y un sistema operativo Linux donde se instala un emulador que corre juegos de Super Nintendo.

No es por tanto una Super Nintendo “real” y no permite utilizar cartuchos de aquella, pero viene con 21 juegos clásicos muy queridos preinstalados en la memoria del sistema. Esto es positivo ya que trae de casa un buen catálogo de juegos, pero no se pueden ampliar de forma oficial.

Imaginamos que esa limitación se podrá superar como ocurrió con la NES Classic Mini Edition, pero de momento no tenemos nada claro así que toca esperar.

¿Qué incluye y dónde puedo comprarla?

Como hemos dicho el pack de Super Nintendo Classic Mini Edition trae la consola con 21 juegos preinstalados, todos los conectores necesarios y ademas incluye dos mandos, cosa que se agradece ya que NES Classic Mini Edition venía con un mando.

Su precio oficial es de 75,95 euros y se puede comprar en muchos minoristas, aunque sólo os vamos a dejar dos que aún no han inflado el precio:

Para terminar os recordamos el catálogo completo de juegos que incluirá: