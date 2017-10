Consigue gratis Guns of Icarus Online por tiempo limitado

Humble Store está ofreciendo la posibilidad de conseguir gratis Guns of Icarus Online, un juego indie centrado en el modo multijugador que ofrece una ambientación “steampunk” y nos pondrá a los mandos de enormes aeronaves que deberemos operar junto a otros jugadores para vencer a nuestros rivales.

El juego utiliza el motor gráfico Unity, es divertido y tiene un apartado técnico bastante aceptable. Está disponible para Windows, Mac y Linux, así que podréis disfrutarlo sin importar cuál sea vuestro sistema operativo.

Podéis reclamarlo a través de este enlace. Antes de terminar os dejamos un resumen con sus requisitos para que sepáis de antemano si contáis con los componentes necesarios para moverlo con garantías.

Requisitos mínimos Windows:

Windows 7.

Procesador a 2 GHz.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica Intel HD 3000 o GeForce 8600 GT (Radeon HD 2600).

3 GB de espacio libre.

Conexión a Internet.

Requisitos mínimos Mac:

Mac OS X 10.6.

Procesador a 2 GHz.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica Intel HD 3000 o GeForce 8600 GT (Radeon HD 2600).

3 GB de espacio libre.

Conexión a Internet.

Requisitos mínimos Linux:

Ubuntu 12.04 LTS de 32 bits.

Procesador de doble núcleo a 2 GHz.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica Intel HD 3000 o GeForce 8600 GT (Radeon HD 2600).

3 GB de espacio libre.

Conexión a Internet.

Humble Store todavía no ha iniciado sus ofertas especiales para celebrar Halloween pero ha lanzado un pack especial con juegos llamado “Day of the Devs”, una oferta muy interesante en su nivel básico ya que nos permite conseguir Grim Fandango Remastered y dos juegos más por 1 dólar (menos de un euro).