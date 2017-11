Asi luce The Legend of Zelda: Ocarina of Time bajo Unreal Engine 4

The Legend of Zelda: Ocarina of Time es uno de esos juegos que se han ganado un lugar en el “Olimpo” de los videojuegos, es decir todo un clásico que ha pasado a la historia como uno de los mejores del mundo.

Su valor jugable y artístico se mantiene inalterado pero es evidente que incluso a un título del calibre de The Legend of Zelda: Ocarina of Time le afectan los años y que su calidad gráfica ha sido ampliamente superada.

Si te has preguntado cómo luciría The Legend of Zelda: Ocarina of Time en un motor gráfico actual estás de suerte, ya que el modder CryZENx ha publicado un vídeo en el que muestra dicho juego adaptado al Unreal Engine 4 y el resultado es desde luego impresionante.

Como podéis ver en el vídeo adjunto el cambio es enorme y demuestra la evolución que ha vivido el mundo del videojuego desde la llegada de la veterana Nintendo 64 hasta hoy. Desde el modelado de los personajes hasta el nivel de detalle de los escenarios y los efectos de luces y sombras, todo está “a años luz” del original.

El único punto flaco que encontramos son las animaciones, pero este tipo de proyectos desarrollados por fans suelen estar desarrollados por una única persona, así que debemos ser comprensivos y entender que no es posible obtener un resultado perfecto con tan pocos recursos.

No sabemos cuánto tiempo llevaría a CryZENx desarrollar una versión completa y liberarla en PC, pero en todo caso hay que tener en cuenta que Nintendo puede enviarle en cualquier momento una orden de cese y desistimiento que ponga fin al mismo, así que es mejor no hacerse ilusiones.

Más información: DSOGaming.