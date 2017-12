Comparativa: The Witcher 3 en Xbox One y Xbox One X

Gracias a los chicos de CandyLand hemos tenido la oportunidad de ver una comparativa de rendimiento y de calidad gráfica de The Witcher 3 en Xbox One y Xbox One X, dos consolas de Microsoft que como sabemos presentan diferencias importantes a nivel de hardware.

Antes de entrar en materia y analizar cómo se comporta The Witcher 3 en Xbox One y Xbox One X os dejamos un resumen con las especificaciones clave de ambas consolas:

Xbox One:

CPU Jaguar de AMD (bajo consumo) con CPU de ocho núcleos a 1,75 GHz.

8 GB de DDR3 unificada sobre un bus de 256 bits (68,3 GB/s), acompañada de 32 MB de eSRAM para conseguir picos de 204 GB/s.

GPU AMD con 768 shaders a 853 MHz.

500 GB-1 TB de HDD.

Xbox One X:

CPU Jaguar de AMD (bajo consumo) con CPU de ocho núcleos a 2,3 GHz.

12 GB de GDDR5 unificada sobre un bus de 384 bits con un ancho de banda de 326 GB/s.

GPU AMD con 2.560 shaders a 1.127 MHz.

1 TB de HDD.

Refrigeración mejorada con cámara de vapor.

En Xbox One el juego funciona en una resolución de 900p y mantiene medias de 30 FPS, mientras que en Xbox One X tenemos dos opciones; 4K y 30 FPS fijos o resolución dinámica que escala entre 1080p y 4K a cambio de ofrecer hasta 60 FPS.

Como podemos ver en el vídeo el modo 4K ofrece un acabado gráfico muy superior tanto por resolución como por calidad de texturizado y sombras y logra mantener 30 FPS de forma estable incluso en ciudades como Novigrado.

Por su parte el modo dinámico en Xbox One X muestra un aspecto gráfico superior a la versión de Xbox One pero queda bastante deslucido frente al modo 4K y llega a caer por debajo de los 40 FPS en ciudades. Es inestable en zonas concurridas, así que no merece la pena.