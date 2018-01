Cold Iron Studios trabaja en un nuevo juego centrado en Aliens

SEGA y The Creative Assembly nos sorprendieron con el juego Alien: Isolation, un título basado en la franquicia cinematográfica Aliens que abandonaba el enfoque hacia la acción pura de otros títulos anteriores y se centraba en ofrecer una experiencia total de survival horror.

El resultado fue fantástico como demuestran los premios y las valoraciones positivas que recibió tanto por parte de los usuarios como de la crítica, pero por desgracia parece que no habrá una segunda entrega ya que 20th Century Fox ha decidido monetizar la franquicia por su cuenta y no contará ni con SEGA ni con The Creative Assembly para ello.

Según las últimas informaciones que tenemos Cold Iron Studios se encargará de sacar adelante un nuevo juego dedicado al universo Aliens que mantendrá la perspectiva subjetiva de Alien: Isolation, pero recuperará la apuesta por la acción de otros títulos anteriores.

Esto no quiere decir que vaya a ser mejor o peor, no debemos caer en prejuicios sin sentido, pero lo cierto es que basta con recordar aquel desastre llamado Aliens Colonial Marines para que todos nos pongamos en lo peor.

Habrá que espera a ver con qué nos sorprenden los chicos de Cold Iron Studios, unos veteranos que merecen un voto de confianza ya que han demostrado su talento trabajando en títulos tan queridos como DOOM, Borderlands, Metroid Prime 3 y BioShock Infinite.

El lanzamiento de este nuevo juego basado en la franquicia Aliens se producirá en las consolas de nueva generación (PS4 y Xbox One) y también en PC, pero todavía no tenemos una fecha estimada de llegada.

Más información: Hexus.