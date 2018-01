10 juegos PC que no debes perderte en 2018

El desarrollo de juegos PC sigue creciendo y para mucho usuarios es el formato de entretenimiento ideal por encima de las consolas dedicadas. De hecho, el videojuego, es un sector donde la misma industria se está apoyando para capear la sangría de ventas de PCs y sólo tenemos que repasar las novedades del CES para observar su relevancia.

Y es lógico, porque un buen equipo para juegos suele ofrecer mayor rentabilidad a los fabricantes ante la necesidad de montar componentes de gran rendimiento y coste y el sector suma equipos, venta de software, periféricos, accesorios y todo lo que llega (que es muchísimo) del mercado de componentes cuando un usuario actualiza su equipo con una placa base, procesador de nueva generación o una tarjeta gráfica más potente.

Juegos PC que no debes perderte en 2018

Aunque no al ritmo que nos gustaría ante las exclusividades de las consolas (por motivos comerciales más que técnicos porque consolas PS4 o Xbox One son más PCs que nunca) la tendencia a la creación de juegos multiplataforma ha aumentado. A ello ayuda las posibilidades de las grandes plataformas de última generación para desarrollo de videojuegos como DirectX 12 y Vulkan y las plataformas de distribución de videojuegos tipo Steam.

Si sumamos un hardware de altísimo nivel, podemos concluir que el juego en ordenadores personales tiene el futuro asegurado a pesar de avisos pasados de “gurús” poco informados o interesados que advertían de lo contrario. Lo vamos a ver en un repaso a los juegos PC que consideramos no debes perderte en 2018. Una selección basada en gustos personales porque la oferta de juegos este año será amplísima.

Lo nuevo de Bioware y EA es un RPG de acción que dejó buenas sensaciones en el pasado E3. Ofrecerá un modo campaña para un solo jugador y un modo cooperativo para 4 jugadores en un mundo abierto que se promete enorme. Formaremos equipo con amigos conocidos como Freelancers para explorar un bello entorno primitivo usando un arsenal de exotrajes Javelin, cada uno de ellos equipados con armas y habilidades únicas y que permitirán la exploración por tierra, mar y aire.

Lo próximo de id Software y Bethesda Softworks será la primera entrega de la saga Quake desde la v4 de 2005. Un shooter brutal en primera persona que pretende recuperar la esencia de la saga con elementos técnicos actuales. Frente al Doom más enfocado a un solo jugador, iD enfocó Quake al multijugador y el juego rápido que ofrece las arenas y en esta entrega ofrecerá unos cuentos modos de juego desde el mortífero Deathmatch para ocho jugadores, duelos 1 contra 1, Deathmatch por equipos y otros. Habrá campeones de élite, todos equipados con habilidades y atributos únicos y las armas más conocidas de la saga. En beta cerrada desde el pasado verano, debe estar disponible para PC Windows en el último trimestre del año.

Segunda parte del título de rol fantástico y combate que sorprendiera en 2015 por su apuesta de desarrollo basado en una microfinanciación en Kickstarter, resultando finalmente en un juego de gran calidad premiado en un montón de eventos. Desarrollado por Obsidian, la segunda parte avanza importantes mejoras gráficas, un mapa por explorar más grande y completo, mayor importancia de personajes PNJ y la narración, nuevos héroes y villanos, y en definitiva, un juego más redondo en todos los apartados. No se ha determinado fecha de salida. Se espera soporte para Windows, Mac y Linux.

Ubisoft sigue apostando por la saga de acción y aventura en mundo abierto, en esta nueva entrega localizado en el estado estadounidense de Nevada y argumentado en el separatismo y el aislamiento de sociedades donde como sheriff Contará con un nuevo sistema de creación de personajes, varios vehículos para recorrer un mundo que se supone de mayor tamaño que sus predecesores y mayor énfasis en el combate cercano con armas blancas. Contará con un modo campaña que se podrá jugar con un solo jugador y también en modo cooperativo on-line. Lanzamiento programado para el 27 de marzo.

En apenas un mes llegará el Age of Empires: Definitive Edition, como versión remasterizada con gráficos 4K del original y de su expansión The Rise of Rome. Sin embargo, la gran novedad para este año será la nueva entrega de la saga de estrategia en tiempo real original de Ensemble Studios. Para la ocasión, será el estudio Relic Entertainment el que dará forma a la nueva entrega. Se espera mucho después de lo visto en Homeworld y Company of Heroes. Será distribuido por Microsoft y en principio será un juego exclusivo para PCs con Windows 10. No hay fecha de llegada.

Si se publica como prometen, será el mayor simulador espacial creado jamás. Detrás de este ambicioso desarrollo financiado por crowdfunding tras batir todos los récords, está nada menos que Chris Roberts, el creador de la saga Wing Commander. El juego pretende convertirse en un gran referente con un apartado visual superrealista y además de viajes espaciales en mundo abierto, acercarse a otros géneros como el shooter. Contará con modo para un jugador aunque su punto fuerte será el multijugador, dicen para miles de jugadores como un MMO.

Nueva entrega de la saga de aventuras y plataformas en 2D que nació hace 20 años en la consola PlayStation original y que pronto se trasladó al PC con un éxito rotundo por su nivel gráfico, animaciones, su humor y los exigentes puzzles que había que resolver para pasar los niveles. Un protagonista (el genial Abe) más oscuro y detallado que nunca tendrá que salvar a más de 300 Mudokans amenazados por una organización corrupta en la que será la secuela de Oddworld New ‘n’ Tasty, a la vez remake de Oddworld: Abe’s Oddysee.

Ivory Tower ha desarrollado la segunda entrega de este título deportivo en mundo abierto que promete un montón de vehículos a conducir por tierra, mar y aire, incluyendo coches, motos, lanchas y aviones, con un formato que se vislumbra más arcade que el original. Contará con modo off-line aunque su modo multijugador volverá a ser el plato fuerte con varios modos de juego, cooperativo y diferentes eventos de rally raid. Será publicado por Ubisoft en marzo.

Creative Assembly está expandiendo la franquicia de una de las sagas de estrategia que más nos gustan, Total War Saga. Y lo ha hecho con spin-off que cambian por completo su aspecto como ocurre con el título de fantasía Warhammer II o con otros localizados en eventos o épocas históricas concretas. Thrones of Britannia es de estos últimos y repasará las batallas entre los vikingos y británicos. La mecánica se mantiene como de costumbre con las dos partes bien diferenciadas, la campaña por turnos en el mapa y las batallas en tiempo real.

Es el regreso de todo un clásico de la acción en primera arena que en sus inicios compitió con otro grande de los títulos de combate total tipo arena multijugador: Quake III Arena de id Software. El título lleva en fase de prueba abierta bastante tiempo y sigue siendo un gran divertimento para los que participan en ella. Mientras, EPIC trabaja con la comunidad en los mapas, armas, y en el equilibrio del juego, gracias a las modificaciones que pueden crear los usuarios y que fue uno de los motivos que contribuyó a la longevidad del original. Debería llegar una versión final este año.

Es tu turno

Como decíamos arriba, la selección es personal. Nos faltan muchos juegos y podríamos hacer otra media decena de artículos con buenos juegos. Por tanto, te toca exponer en los comentarios los juegos PC que a tu juicio ningún jugón debería perderse este año y así completamos el escenario y la opinión.

Si quieres conocer todos los juegos PC (y de consolas) que llegarán este año, puedes repasar listados completísimos como los de PCInvasión, Gamesradar, Tech Advisor, PC Gamer o IGN. ¡¡¡A JUGAR Y PARTICIPAR!!!