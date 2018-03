MediEvil Remastered para PS4 vendrá con el juego MediEvil II

El lanzamiento de MediEvil Remastered para PS4 fue confirmado el pasado año. Ya os adelantamos sus claves más importantes en este artículo, y hoy hemos podido confirmar algunas novedades interesantes.

La primera es que las reservas de MediEvil Remastered abrirán el próximo 19 de abril, una fecha que ha sido respaldada por minoristas como Target y Walmart, lo que significa que podemos darle validez oficial. Esto nos lleva a pensar que su lanzamiento debería producirse entre finales de abril y mediados de mayo.

En segundo lugar tenemos una buena noticia, y es que esa edición remasterizada vendrá acompañada de MediEvil II en su versión original, es decir del clásico que llegó a PS1 a finales de los noventa. Este último dato ha sido confirmado por un portavoz de Walmart, así que también tiene validez oficial.

Por desgracia seguimos sin tener detalles sobre las cuestiones técnicas de MediEvil Remastered, pero lo más probable es que funcione en resolución 1080p a 30 FPS fijos en PS4 y que alcance 4K manteniendo también 30 FPS fijos en PS4 Pro.

A pesar del importante cambio en lo que respecta a la calidad gráfica no esperamos que presente modificaciones importantes en la jugabilidad, así que en principio esta edición remasterizada debería mantener toda la esencia y las claves que hicieron grande al original.

Las ediciones remasterizadas de juegos clásicos se han convertido en una importante fuente de ingresos para las publicadoras que sin embargo no ha gustado a todo el mundo. Algunas voces las acusan de quedarse sin ideas y de aprovecharse de la nostalgia de los jugadores, pero creo que al final todo depende del prisma con el que se mire.

A título personal opino que la remasterización de un juego clásico es positiva por dos grandes razones: Da a los jugadores más jóvenes la oportunidad de disfrutar de grandes obras de la historia de los videojuegos y permite a los más veteranos revivir las aventuras de sus personajes favoritos con una puesta al día a nivel gráfico.

Más información: WCCFTech.

It's confirmed! Wal-Mart has stated that according to their database, the upcoming MediEvil remaster will be available to preorder in two weeks. Could we potentially see a full reveal at PAX East? 🤔 #ResurrectedFortesque pic.twitter.com/haapd8akDI

— Resurrect Fortesque 💀 (@SaveMediEvil) 25 de marzo de 2018