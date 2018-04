Universal Pictures prepara una nueva película de DOOM

Es oficial, Universal Pictures está trabajando en una nueva película de DOOM, una información que ha sido confirmada por la actriz y cantante Nina Bergman, quien publicó en Twitter que ya ha firmado el contrato para participar en dicha película.

De momento la información es escasa así que no podemos adelantar nada más allá de lo que ya hemos dicho, aunque se comenta que la nueva película de DOOM podría ser una producción “menor” pensada para distribuirse a través de Netflix y no en los cines de todo el mundo.

Esto no tiene porque ser una mala señal, de hecho la propia Nina Bergman comentó que ya ha tenido acceso al guión y que es muy superior al de la película de 2005. Tampoco es que aquella dejara el listón muy alto y habrá que esperar a ver la puesta en escena y el reparto, pero de momento las sensaciones que tenemos son positivas (sin caer en grandes expectativas).

Aunque la franquicia DOOM ha vivido una importante evolución la idea base de su historia siempre ha sido la misma: las puertas del infierno se abren y los demonios invaden nuestro universo empezando por Marte y sus lunas, Fobos y Deimos. DOOM II dio un giro importante ya que nos llevó a luchar contra los demonios en la Tierra (de ahí su nombre “The Hell on Earth”).

Esta película tiene por tanto dos grandes opciones, seguir el argumento original y ubicarse en Marte y/o en sus satélites o situarse directamente en la Tierra. Si optan por la primera tendrían más fácil el desarrollo de una segunda parte y mantendrían la esencia de la franquicia original.

Más información: WCCFTech.

Wow I’m doing the next “Doom” movie w Universal Pictures! I just signed all the paperwork💃🏼I get to go back to Bulgaria again and work with some of my favorite people💕This movie w a super cool Director AND my new record coming out, I feel like the luckiest girl in the world🍀 pic.twitter.com/q8t4iI0bgO

— Nina Bergman (@ninabergman) 17 de abril de 2018