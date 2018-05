Call of Duty Black Ops IIII podría ser exclusivo de Battle.net

Un interesante rumor asegura que Call of Duty Black Ops IIII será una exclusiva para Battle.net, lo que significa que el juego no se podrá adquirir ni activar en Steam, la conocida plataforma de distribución digital de Valve.

La información lleva un tiempo circulando pero ahora ha cogido fuerza y muchos medios dan por hecho que con Call of Duty Black Ops IIII se consumará la salida de Activision de Steam, un movimiento comprensible ya que con Battle.net ofrecen al usuario un servicio propio de distribución de contenidos en formato digital. Por si hay dudas os recordamos que dicho servicio pertenece a Blizzard, y ésta fue comprada por Activision.

Por otro lado también han aparecido detalles que apuntan a que Activision está invirtiendo muchos recursos en la versión para PC de Call of Duty Black Ops IIII. El objetivo de la compañía es dar forma a un juego muy cuidado y bien optimizado, algo que francamente es tanto un deber como una necesidad, ya que Call of Duty Black Ops III para compatibles fue un desastre que generó mucha polémica entre los jugadores.

La pobre optimización de dicho juego unida a la dejadez de los desarrolladores convirtió a Call of Duty Black Ops III en uno de los juegos peor valorados de toda la franquicia. Con ese panorama está claro que Activision no puede permitirse un nuevo batacazo.

Os recordamos que Call of Duty Black Ops IIII será lanzado el 12 de octubre en PC, Xbox One y PS4 (podría llegar también a Nintendo Switch), y que al igual que la entrega anterior nos llevará a un conflicto bélico ficticio ambientado en un futuro no muy lejano.

Más información: WCCFTech.