Cinco juegos gratuitos para PC que no te debes perder este verano

Para muchos el verano es sinónimo de vacaciones, relax y descanso. Una época perfecta para combinar un poco de deporte y aventura con nuestras otras pasiones. Si te gustan los videojuegos tanto como a nosotros pero no quieres (o no puedes) gastar dinero para ampliar tu colección no te preocupes, existen muchos juegos gratuitos para PC que pueden proporcionarte semanas de diversión sin que tengas que gastar un céntimo.

Sabemos que elegir puede ser difícil, así que hemos decidido hacer este artículo en el que hemos seleccionado cinco juegos gratuitos para PC que a nuestro juicio son imprescindibles y que realmente merecen esos ratos muertos en verano. Tened en cuenta que con este top cinco hemos recurrido a nuestro criterio personal, pero siempre hemos fijado un criterio básico y es optar por aquellos títulos que ofrecen una buena experiencia sin tener que gastar dinero en ellos.

Como siempre podéis utilizar los comentarios para dejar vuestras propias recomendaciones y cualquier duda que os venga a la cabeza. Sin más preámbulos empezamos.

1-Fortnite Battle Royale

Se ha convertido en el rey del género Battle Royale y no sólo es uno de los más jugados, sino también uno de los que más dinero está generando para aquellos que se dedican al streaming de videojuegos y a la creación de contenidos.

Este juego está centrado en el modo multijugador que combina elementos de acción pura y dura (tipo arcade) con otros de construcción y recolección de recursos. Ofrece diversos modos de juego y se puede disfrutar de él sin tener que invertir dinero (no es un “pay to win”).

Adictivo, divertido y con unos requisitos bastante modestos. Podéis descargarlo aquí.

Requisitos

Windows 7 de 64 bits o Mac OS X Sierra.

Procesador Core i3.

4 GB de RAM.

GPU Intel HD 4000.

20 GB de espacio libre.

2-Warframe

Es uno de los juegos gratuitos para PC más populares de la historia, y por méritos propios. Este título apuesta por la acción en tercera persona con tintes claros de rol, acompañado de un componente multijugador que nos permite disfrutarlo con amigos.

Lleva varios años en el mercado pero sigue ofreciendo una jugabilidad a prueba de bomba y un apartado técnico sobresaliente, gracias a las actualizaciones que ha ido recibiendo.

Si todavía no lo has probado deberías darle una oportunidad, ya que ofrece una gran cantidad de contenidos y disfrutarás de muchas horas de diversión sin tener que preocuparte por tirar de micropagos. Estos existen, pero no son imprescindibles para pasarlo bien. Podéis descargarlo a través de Steam.

Requisitos

Windows XP SP3.

Procesador Core 2 Duo o Athlon 64 X2 a 2,4 GHz.

2 GB de RAM.

GeForce 8600 GT o Radeon HD 3600.

25 GB de espacio libre.

3-Guild Wars 2

A título personal es uno de los juegos a los que más horas he dedicado durante los últimos años. Lleva también mucho tiempo en el mercado, pero ha envejecido de maravilla gracias al excelente apartado gráfico que ha sabido mantener ArenaNet tirando de un motor gráfico personalizado que fue construido sobre la base del que utilizaron en el primer Guild Wars.

Todo el contenido del juego base se puede disfrutar sin tener que gastar dinero, lo que significa que tenemos a nuestro alcance un gran mundo para explorar, muchas misiones y mazmorras que superar en compañía de nuestros amigos.

ArenaNet mantiene algunas limitaciones en las cuentas gratuitas para evitar que puedan ser aprovechadas por las tiendas de objetos que venden en Internet para molestar a los jugadores, pero se puede disfrutar a la perfección y si os gusta podréis eliminar esas pequeñas limitaciones comprando cualquiera de las dos expansiones disponibles. Podéis descargarlo a través de su web oficial.

Requisitos

Windows XP SP3.

Procesador Core 2 Duo o Athlon 64 X2 a 2,4 GHz.

4 GB de RAM.

GeForce 8600 GT o Radeon HD 2600.

50 GB de espacio libre.

4-League of Legends

Considerado por muchos (junto con DOTA 2) como el rey del MOBA, un género que combina estrategia con tintes de rol y que nos pone en el papel de un campeón que elegimos antes de empezar la partida. Durante el desarrollo de la misma podemos conseguir oro y comprar objetos con los que mejorar a nuestro campeón, y también subirlo de nivel y mejorar sus habilidades.

El objetivo en League of Legends es sencillo, destruir el Nexo del equipo rival. Para ello tenemos que jugar en equipo y destruir de forma gradual las defensas intermedias que nos separan del Nexos. Por el camino encontraremos a otros campeones a los que tendremos que hacer frente.

Es un planteamiento sencillo pero muy adictivo, y lo mejor es que lo que prima es vuestra habilidad y la de vuestro equipo, ya que el juego se sustenta con micropagos puramente estéticos. Podéis descargarlo a través de este enlace.

Requisitos

Windows XP SP3.

Procesador de doble núcleo.

2 GB de RAM.

GeForce 8600 GT o Radeon HD 2600.

12 GB de espacio libre.

5-Killer Instinct

Una puesta al día de una de las franquicias de lucha más populares y conocidas del momento. Con la versión gratuita disfrutaremos de todo el contenido que trae la versión de pago, lo que significa que la única limitación importante está en los personajes disponibles.

Su apartado técnico es sobresaliente y su jugabilidad es excelente, así que a pesar del tiempo que tiene se mantiene como uno de los mejores juegos de lucha que existen actualmente. A pesar de la limitación de selección de personajes podemos disfrutarlo sin tener que gastar dinero, ya que tendremos los mismos modos de juego y las mismas oportunidades que otros jugadores. Podemos descargarlo gratis a través de la Microsoft store.

Requisitos