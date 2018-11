El mercado del smartphone está sobresaturado. Innovar es prácticamente imposible y convertirse en un éxito de ventas es todavía más difícil. A pesar de todo, Apple ha conseguido mantener una buena posición año tras año y los iPhone siguen siendo su joya de la corona. Pero ahora Apple vive una situación complicada que quiere resolver rescatando el iPhone X, según nos cuentan desde el Wall Street Journal.

En un movimiento habitual, al sacar Apple los nuevos iPhone XR y XS, eliminó el modelo anterior de su página y dejó de fabricarlos. El iPhone X, que fue uno de los grandes éxitos de la manzana, desapareció para dejar paso a sus hermanos pequeños, pero ahora el mercado se complica para Apple. El iPhone XR no se vende tan bien como esperaba, de hecho se ha visto obligado a restringir parte de la producción e incluso Apple se plantea reducir su precio en Japón.

Pero no nos engañemos, el movimiento de Apple no es una maniobra para aumentar ingresos, Apple sigue ganando dinero a espuertas, pero estaba convencido de que iba a vender más iPhone XS y iPhone XS Max, por lo que hizo un pedido importante de paneles OLED a los que no está dando salida. Por eso han pensado en relanzar uno de sus modelos más valorados, el iPhone X. Es poco probable que lo veamos a la venta en su web, pero seguramente lo enviará a minoristas y operadores como ya hiciera en su momento con el iPhone 6.

El iPhone X tiene algunas especificaciones en común con el iPhone XR, pero también presenta diferencias importantes. El primero tiene una potencia bruta inferior, ya que utiliza el SoC A11 Bionic de Apple y el segundo un A12 Bionic, pero la presencia de una configuración de doble cámara trasera y el panel OLED hacen que el iPhone X siga siendo muy atractivo.

¿Acabará volviéndose esta decisión contra Apple? ¿Pisará el iPhone X ventas al iPhone XR? Lo veremos, pero es bastante probable.