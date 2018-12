Google y la privacidad: “podemos hacerlo mejor”, dice Sundar Pichai

El CEO de Google, Sundar Pichai, ha testificado ante el Comité Judicial del Congreso estadounidense y como era esperable la privacidad ha sido un punto central de su comparencia además de la posible vuelta de su buscador a China.

Los congresistas presionaron a Pichai por los últimos acontecimientos que rodean al gigante de Internet. La recopilación de datos de ubicación de los usuarios, los fallos críticos en Google+ que han expuesto información personal de millones de usuarios y las cuestiones generales de Google y la privacidad, a debate desde hace años.

El interrogatorio confirmó que los legisladores están considerando cambios regulatorios para atender las preocupaciones de los usuarios. Cada vez más conscientes del valor de sus datos personales y preocupados por escandalosos casos como el de Cambridge Analytica y Facebook (Mark Zuckerberg también pasó recientemente por esta comisión) está claro que el legislativo tendrá que dar a una respuesta.

Pichai explicó que Google respalda una regulación federal sobre privacidad, después que California implementara en junio la normativa más dura del país.

Google y la privacidad

Una de las preguntas que resumen las cuestiones de Google y la privacidad llegó de un congresista de ese estado. ¿”Puede comprometerse a mejorar la interfaz de gestión de la privacidad, la transparencia y las herramientas disponibles para enseñar a las personas cómo proteger su privacidad, cómo descargar sus datos y cómo, de hecho, desactivar las cosas que tal vez no quieran tener en sus servicios”? Pichai dijo que sí. “Creo que podemos hacerlo mejor… Queremos simplificarlo”.

Preguntado por las acusaciones de que Google recopila datos de ubicación aunque el usuario tenga desactivado el servicio, Pichai respondió negativamente aunque admitió que “la dirección IP puede proporcionar cierta información de ubicación“. El ejecutivo aclaró que otras compañías también recopilan datos de ubicación de las direcciones IP de los usuarios, y que Google lo hace “en gran medida por motivos de seguridad”. ???

“La ubicación resulta estar en el tejido de cómo la gente usa Internet”, dijo Pichai. “Es un área compleja, nos damos cuenta de que debemos hacerlo mejor y estamos trabajando en ello”. Preguntado por el tratamiento de los datos, el CEO de Google explicó que “necesitaban datos mínimos para hacer publicidad y ayudar a los usuarios a obtener la experiencia que desean”.

Nada que no conociéramos ya. Google ofrece un buen número de grandes servicios y aplicaciones. No tienes que pagar por ellas en la mayoría de ocasiones, pero no son “gratis”. Google no es una empresa de caridad y vive de explotar la mina de oro de la era actual: los datos. Es imposible mantener la privacidad si los usas (lo mismo pasa si usas Windows 10 o cualquier aplicación conectada), pero sí es claro que se deben mejorar los controles, la transparencia y la capacidad del usuario para conocer qué datos suyos se recopilan y para qué se utilizan. Un buen comienzo que Pichai se comprometa a ello.