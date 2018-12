GeForce RTX 2060 de 6 GB en enero, GeForce MX250 confirmada

La GeForce RTX 2060 es un secreto a voces. Esta nueva tarjeta gráfica de NVIDIA ha sido filtrada recientemente, y hoy hemos podido confirmar además que NVIDIA ya tiene preparada una parte del material dedicado a la promoción de dicho modelo.

Como recordarán muchos de nuestros lectores NVIDIA atraviesa una situación complicada por los problemas de stock generados tras el pinchazo de la burbuja de la minería de criptodivisas. La demanda de tarjetas gráficas proveniente de dicha actividad cayó en picado, y esto generó una importante acumulación de productos gráficos GeForce GTX 10 en el canal.

Las soluciones de gama alta, como las GTX 1080 y GTX 1080 TI, han corrido mejor suerte que las GTX 1070 y GTX 1060, que todavía afrontan un complicado proceso de digestión de stock. Por suerte los precios han empezado a moverse, y al final los grandes beneficiados están siendo los consumidores.

El caso es que NVIDIA ha decidido retrasar el lanzamiento de la GeForce RTX 2060 hasta que se produzca una limpieza significativa del stock que tienen de las GTX 1060 y GTX 1070. Es perfectamente comprensible, ya que si hubiesen adelantado la llegada de dicha tarjeta gráfica no habrían tenido más remedio que bajar en gran medida el precio de ambas.

#GeForceRTX2060 for desktop is real! (For those who still had doubts) Marketing material for the smallest #Turing expansion is arriving at the manufacturers marketing divisions. Beside 6 GB of #GDDR6 I can not confirm any tech specs. Stay tuned for the second week of January! pic.twitter.com/xaorlA6JLd

