Microsoft trabaja en webcams para Xbox y Windows

Según recientes informes publicados en la web Thurrott, parece ser que Microsoft está trabajando para lanzar una nueva serie de webcams en 2019, compatibles para ordenadores con Windows 10 y sus consolas Xbox One, y siendo al menos una de ellas compatible con resoluciones 4K.

Así pues, se trataría de dos nuevos dispositivos: uno diseñado para incluir el sistema de reconocimiento facial de los Surface, Windows Hello, en cualquier ordenador con Windows 10; y una segunda cámara para la Xbox One, que tomaría el relevo del casi extinto sistema del Kinect, retomando funciones como el poder iniciar sesión automáticamente tan sólo moviéndose frente a la cámara.

Además, ambos dispositivos se podrán configurar para funcionar con varias cuentas simultáneas, lo cual nos permitiría también incluir a múltiples usuarios en el reconocimiento, pudiendo utilizarlo así los distintos miembros de la familia u otras personas frecuentes.

Y es que Panos Panay, el director de productos de Microsoft Devices (entre los que se incluyen Xbox, Surface y HoloLens), ya insinuó a principios de este año que la compañía estaba considerando el lanzamiento de unas webcams bajo la marca Surface.

“Mira la cámara en Surface Hub 2, y fíjate en que es una cámara USB-C; la idea de que podamos llevar una cámara de alta fidelidad a una experiencia… puedes ir esperando que esto va a suceder“.

De esta manera, Microsoft podría estar planteándose lanzar su Surface Hub 2S en 2019, junto a una serie de accesorios independientes, entre los que podría estar incluida esta cámara con conexión por USB-C, capaz de funcionar a su vez en cualquier PC con Windows 10.

Y es que el anuncio de una cámara para Windows Hello no sería de extrañar, ya que por el momento Microsoft no ha lanzado ninguna propia, algo cuyos usuarios de PC llevan tiempo demandando, y viendo cómo éstos han recurrido a alternativas de otras marcas como Creative, Razer o Logitech.