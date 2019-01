AMD Zen y Navi podrían impulsar la nueva generación de consolas

Hace un par de días, un proveedor de hardware publicó a través de su cuenta personal de Twitter el descubrimiento de una nueva APU AMD: 2G16002CE8JA2_32/10/10_13E9, también denominada Gonzalo.

Así pues, como se puede ver en la imagen de la cabecera, analizando el código del nombre se puede descifrar las designaciones de AMD para sus procesadores, resumiendo así que esta nueva APU contaría con 8 núcleos basados ​​en las arquitecturas Zen + o Zen 2 (hablando así de GPU’s de 7nm), una frecuencia base de 1.6GHz y 3.2GHz de impulso, con 4 MB de caché L2 y 16 MB de caché L3, y una velocidad de reloj de 1.0GHz.

Sin embargo, la aparición de una nueva nomenclatura con la letra “G” (descartando así que se trate de una APU para móviles, u ordenadores), también presente en su nombre clave Gonzalo, ha hecho pensar que se pueda tratar de alguna referencia a un nuevo soporte, interpretado por el momento cono “Games”, y que por tanto haría referencia a una integración en consolas.

No obstante, todavía estaríamos hablando de una primera fase de prototipo, definida por el “0” en el número de revisión, que indica que aún no se ha revisado, y dado que no están definidos los códigos TDP y VRM.

Por último, destaca una parte final del código “10_13E9”, que podría ser un indicativo de las todavía no estrenadas tarjetas gráficas AMD Radeon Navi, más concretamente a la GPU Navi 10 Lite, haciendo referencia a la ID de PCI concreta de esta GPU.

Así pues, de acuerdo con otros rumores filtrados en la web HardOCP, la fecha de presentación de las nuevas tarjetas gráficas de AMD coincidirían con la fecha de la próxima feria E3 2019, la mayor feria dentro del sector de los videojuegos, del 11 al 13 de junio.

Si bien por el momento se trata de rumores, la convergencia de los mismos parece indicar cierta veracidad en los mismos, por lo que podríamos encontrarnos ante la cercana llegada de la tan ansiada llegada de la nueva generación de consolas con un notable aumento en el rendimiento.