Capcom ha actualizado los requisitos de Devil May Cry 5 que aparecen listados en Steam, la conocida plataforma de distribución digital de Valve. Hay cambios importantes que confirman un par de ajustes tanto en el nivel mínimo como en el nivel recomendado, y que en general resultan más equilibrados que los que vimos hace unos meses en este artículo.

Antes de pasar a ver los requisitos de Devil May Cry 5 es importante recordar que este juego utiliza el RE Engine, el mismo motor gráfico que hemos visto en Resident Evil 7 y Resident Evil 2 Remake. Esto implica, desde el punto de vista técnico, que no debemos esperar una versión del juego para Nintendo Switch, ya que la consola no está preparada para mover dicho motor gráfico, y que en general la calidad gráfica y la optimización rayarán a un gran nivel.

Dicho esto entramos a ver los requisitos definitivos de Devil May Cry 5 para PC y procedemos a analizarlos para que tengáis una idea aproximada de lo que podéis esperar con cada configuración.

Requisitos mínimos

Windows 7 de 64 bits o superior como sistema operativo.

Procesador Core i5 4460 o AMD FX 6300.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 760 o Radeon R7 260X con 2 GB de memoria gráfica.

35 GB de espacio libre.

Es una configuración bastante elevada incluso para unos requisitos mínimos. En general las equivalencias no están muy desequilibradas, aunque debemos tener en cuenta que un Core i5 4460 es superior a un FX 6300 (la equivalencia correcta seria un FX 8350), y que una GTX 760 es superior a una Radeon R7 260X (su equivalente real sería una R9 270X).

Con esas especificaciones el juego debería funcionar bien en resoluciones 1080p y calidades bajas o bajas-medias.

Requisitos recomendados

Windows 7 de 64 bits o superior como sistema operativo.

Procesador Core i7 3770 o AMD FX 9590.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 1060 de 6 GB o Radeon RX 480 con 8 GB de memoria gráfica.

35 GB de espacio libre.

Una configuración estándar a día de hoy para jugar con garantías en 1080p y calidades máximas o muy altas manteniendo una buena fluidez. Las equivalencias en general están bien, aunque os recordamos que un AMD FX 9590 no es más que un FX 8350 con overclock extremo.

El lanzamiento de Devil May Cry 5 se espera para el 8 de marzo de este mismo año. Llegará a PC, Xbox One y PS4.