Windows 10 2020: Microsoft trabaja a ritmo acelerado

Microsoft ya está trabajando en Windows 10 April 2020 Update, una actualización que ha llegado en versión temprana al canal Insider, concretamente al programa “Skip Ahead”, que como sabrán muchos de nuestros lectores permite dar un importante salto en las builds de Windows 10 y probar directamente las actualizaciones más lejanas.

Esto tiene un lado positivo y un lado negativo. Por una parte el usuario puede disfrutar antes que nadie de las últimas novedades que llegarán con Windows 10 April 2020 Update, pero por otro lado también tendrá que lidiar con los errores propios de dicha actualización que, recordamos, se encuentra en una etapa muy temprana, comparable a lo que podríamos considerar como una “alpha”.

Curioso, muy curioso, ya que en esta ocasión Microsoft no se ha saltado una actualización, sino dos, ya que todavía están pendientes Windows 10 April 2019 Update y Windows 10 October 2019 Update, nombres que, recordamos, son provisionales, ya que el gigante de Redmond todavía no ha realizado ningún anuncio oficial en este sentido.

Windows 10 April 2020 Update: novedades

De momento las novedades que presenta esta actualización se limitan a la introducción de ciertas correcciones de errores, es decir, no hay ningún cambio importante a nivel funcional y es perfectamente comprensible, ya que como dijimos se trata de una actualización que todavía está en una etapa muy temprana y que tiene mucho ciclo de desarrollo por delante.

Incluso aunque se vayan introduciendo novedades en los próximos meses es importante tener en cuenta que puede que éstas no sean exclusivas de Windows 10 April 2020 Update, sino que vayan a estar presentes en Windows 10 April 2019 Update o en Windows 10 October 2019 Update y que su llegada a dicha actualización sea simplemente una puesta a punto.

En cualquier caso es interesante ver que Microsoft trabaja a un ritmo tan acelerado para sacar adelante las actualizaciones de Windows 10. Esto refleja un claro compromiso con la idea de ofrecer dicho sistema operativo como servicio y no como producto, pero al mismo tiempo nos deja algunas dudas.

El lanzamiento de la actualización Windows 10 October 2018 Update fue un desastre, tanto que algunos usuarios, entre los que me incluyo, todavía no hemos recibido esa actualización. Está muy bien que Microsoft mire hacia delante y que quiera completar varios ciclos de actualizaciones en el menor tiempo posible, ¿pero podrá mantener un nivel de calidad aceptable? Tras los errores cometidos con dicha actualización estos es básico, no solo para recuperar la confianza de los usuarios, sino también para cumplir sus promesas.