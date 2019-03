Teslasuit, el traje de inmersión para realidad virtual

Del teclado al joystick, de las pantallas monocromas al 4K y hasta la realidad virtual, los videojuegos no dejan de sorprendernos con nuevas tecnologías con las que acercarnos cada vez más a la experiencia inmersiva definitiva.

Hasta el momento resignado a series de anime como Sword Art Online o a películas y novelas como Ready Player One, parece que estamos un paso más cerca de realmente poder entrar en los juegos, o al menos sentirlo así.

Así lo plantea Teslasuit, el primer traje de completo que lleva incorporados sensores hápticos, que nos permitirán sentir algunos de los efectos que experimentan nuestros personajes dentro de los videojuegos, mediante presión, vibración e incluso calor.

En concreto se trata de hasta 128 sensores biométricos con electrodos, que además de transmitir las acciones del juego a nuestro cuerpo, también servirá de forma inversa gracias al reconocimiento del movimiento para trasladar y captar con fidelidad nuestras acciones al videojuego que sea compatible.

De esta forma, podríamos sentir sensaciones térmicas de frío y calor, simular y notar el peso de los objetos o incluso sentir cómo un disparo impacta contra nuestro cuerpo, eso sí, algo más suavizado para evitarnos sufrir realmente dolor.

Lo más sorprendente del Teslasuit es la enorme libertad de uso que propone, que a diferencia de la mayoría de los dispositivos VR presentados hasta ahora, no requerirá ninguna conexión ni cables para su uso, contando con una batería integrada, que lo ha llevado a ganar el premio “Best of the Best” de los Red Dot Award 2019.

Con un prototipos mucho más avanzado que el presentado hace unos años, este nuevo traje contará con conectividad por WiFi y Bluetooth, y compatibilidad con algunas API’s para desarrolladores para dos motores gráficos como Unreal Engine o Unity, actualmente presentes en la gran mayoría de los juegos.

Sin embargo, por el momento no se han dado más detalles sobre su incorporación a ningún juego, cuándo se lanzará al mercado ni su precio, aunque sinceramente se trata de un proyecto muy prometedor. ¿Te imaginas jugar a la saga Souls con uno de estos puesto?