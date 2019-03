Warcraft y Warcraft II llegan a Good Old Games: dos clásicos inolvidables

Hace tres semanas vimos la llegada del mítico Diablo a Good Old Games, y os contamos que Blizzard iba a llevar también otros dos clásicos a dicha plataforma: Warcraft y Warcraft II, un movimiento que hoy se ha completado para regocijo de todos los fans de la conocida franquicia de estrategia en tiempo real.

No, no estamos ante ediciones remasterizadas de dichos juegos, lo que significa que no debemos esperar cambios a nivel técnico. Sin embargo, tanto Warcraft como Warcraft II han recibido una pequeña puesta a punto para que puedan funcionar en sistemas operativos modernos y con resoluciones elevadas.

Puede sonar a poco, pero lo cierto es que si hacemos un poco de memoria nos daremos cuenta de que es algo importante. La primera entrega llegó al mercado en 1994 y la segunda lo hizo en 1995, una época en la que la resolución VGA (640 x 480 píxeles) era de las más utilizadas para jugar en PC.

Hoy la resolución dominante si hablamos de gaming es FullHD (1.920 x 1.080 píxeles), aunque hay muchos jugadores que ya han dado el salto a QHD y a 4K (2.560 x 1.440 píxeles y 3.840 x 2.160 píxeles, respectivamente). Adaptar dos juegos tan antiguos para que luzcan bien trabajando con resoluciones actuales supone, como vemos, un trabajo considerable.

La técnica que emplean ambas versiones para adaptarse a la pantalla es reescalar para ajustarse a la resolución, pero no debéis esperar ningún tipo de suavizado ni de filtro que mejore la calidad de imagen, algo que puede tirar para atrás a algunos, pero que sin duda gustará a los jugadores más veteranos, ya que contribuye a mantener la esencia de ambos clásicos.

Como ocurre con todos los juegos que llegan a Good Old Games ambos vienen sin ningún tipo de DRM, lo que significa que podéis descargarlos y utilizarlos en tantos equipos como queráis, y sin necesidad de estar conectados a Internet. El precio de Warcraft es de 5,29 euros y el de Warcraft II de 8,89 euros. Éste último incluye la expansión Beyond the Dark Portal.

Para mover ambos juegos basta con disponer de un PC basado en Windows 7 o superior que monte un procesador a 1 GHz, 2 GB de RAM y una tarjeta gráfica compatible con DirectX 9.