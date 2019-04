Es oficial, tras varios intentos por parte de la compañía canadiense de levantar BlackBerry Messenger haciendo que esta aplicación se adapte a los nuevos tiempos y vuelva a ser competitiva sus responsables han decidido tirar la toalla, un movimiento perfectamente comprensible si vemos la enorme popularidad de la que gozan actualmente alternativas como WhatsApp y Telegram.

BlackBerry Messenger se mantuvo durante un tiempo como una solución interesante, fue descargada por más de 100 millones de personas y llegó incluso a mostrarse al gran público como una solución que podría competir con WhatsApp. Para llamar el interés de los usuarios se destacaban dos grandes características: sus diferentes opciones y su mayor seguridad, pero al final no fueron suficiente.

Emtek, la compañía indonesia que se hizo con los derechos de BlackBerry Messenger en 2016, ha publicado un comunicado oficial en su web donde dicen de forma muy escueta que dicha aplicación, también conocida como BBM, dejará de funcionar a partir del 31 de mayo, es decir, a finales del próximo año.

Han avisado con tiempo para que los usuarios puedan digerirlo y buscar una alternativa, algo que, desde luego, no tendrán para nada complicado, ya que actualmente existen muchas aplicaciones de mensajería instantánea que son totalmente gratuitas y que ofrecen un nivel de prestaciones igual o superior al de BlackBerry Messenger.

Aunque en el comunicado no han dado detalles sobre el motivo por el cual han tomado esta decisión podemos leer entre líneas que sus esfuerzos por dar una segunda vida a la aplicación durante estos últimos tres años han caído en saco roto. No solo no han logrado incrementar el número de usuarios para que BlackBerry Messenger sea viable, sino que además parece que tampoco han podido adaptarse de verdad a los nuevos tiempos e incorporar funciones que hoy por hoy resultan imprescindibles.

La versión profesional de la aplicación, conocida como BBMe, seguirá estando disponible, al menos hasta nuevo aviso. Dicha variante tiene un coste asociado de 2,50 dólares que se pagan cada seis meses. A cambio ofrece cifrado de extremo a extremo y la posibilidad de editar y eliminar los mensajes enviados.