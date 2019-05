DuckDuckGo propone convertir en «Ley» la función Do Not Track

Do Not Track es una función por la que los usuarios pueden solicitar a los servidores web que no desean ser rastreados. Puede activarse en los principales navegadores web y en otras aplicaciones que funcionan vía web para evitar el seguimiento de lo que hacemos en Internet.

La característica es interesante pensando en la protección de la privacidad. Sin embargo, el servidor web puede elegir o no activar de forma efectiva esta solicitud. En la práctica, puedes imaginar que son muy pocos los sitios web que lo hacen y el usuario se ve obligado a emplear otros métodos como los servicios VPN o Tor Browser Bundle, servicios avanzados que no están al alcance de todos.

DuckDuckGo, el motor de búsqueda alternativo que promociona la privacidad como su característica principal, propone llevar más lejos esta función y convertirla en un arma efectiva contra el rastreo. Para ello, ha anunciado «Do-Not-Track Act of 2019», un proyecto de ley que exigiría legalmente que los sitios web respetasen las preferencias de seguimiento de los usuarios. Si el proyecto avanza y se convirtiera en una norma de obligado cumplimiento, los sitios web tendrían que suspender ciertos métodos de seguimiento de los usuarios, lo que significaría menos datos disponibles para informar campañas de marketing y publicidad.

El impacto de la norma también se trasladaría a plataformas que aprovechan los datos de los consumidores, posiblemente haciéndolos menos efectivos. Por ejemplo, una de las ventajas de la publicidad en una plataforma como Google o Facebook es la capacidad de dirigirse a las audiencias. Si un usuario habilita Do Not Track, los anuncios que se muestran cuando navegan por esos sitios web no serán informados por su historial de navegación externo.

Do Not Track como Ley

La propuesta de DuckDuckGo aborda la problemática existente de violaciones de la privacidad o al menos la falta de transparencia en el manejo de datos personales como:

Respuesta a las señales DNT, incluido el consentimiento, los usos permitidos y los datos anónimos.

Obligaciones y responsabilidades contractuales, incluido el seguimiento de terceros.

Transparencia sobre cómo se utilizarán los datos.

Ejecución, incluidas multas por infracciones.

DuckDuckGo pone el ejemplo de uso típico de Whatsapp (recordemos propiedad de Facebook). La red social no podría usar sus datos de Whatsapp con fines no relacionados, como mostrar sus anuncios en Instagram (también propiedad de Facebook). También se abordaría el uso de tratamiento de los datos por terceros. Aún resuena el monumental escándalo de Cambridge Analytica que ha puesto contra las cuerdas a Facebook y ha mostrado las peores prácticas en el tratamiento de datos.

La propuesta de DuckDuckGo está muy lejos de ser aprobada como ley, pero la tecnología ya está integrada en Chrome, Firefox, Opera, Edge e Internet Explorer. Con la adopción del GDPR en Europa y la propuesta de ley de la candidata presidencial demócrata Elizabeth Warren para regular a las «grandes empresas de tecnología» y atraer más atención a los problemas de privacidad digital en Washington, este «Do-Not-Track Act of 2019» podría ser realista o al menos tenerse en cuenta para el desarrollo gubernativo.

Si te interesa, puedes revisar este artículo práctico sobre cómo utilizarla. «Cómo activar Do Not Track en los principales navegadores para escritorio y Android».