Japón comienza las pruebas del tren bala Alfa-X a 400 Km/h

La semana pasada, la ferroviaria japonesa JR East mostró el prototipo actual del Alfa-X, un tren bala de alta velocidad diseñado para alcanzar una velocidad máxima de 400 kilómetros por hora, lo que lo convertiría en el tren comercial más rápido del mundo.

Así pues, este viernes comenzarán las pruebas sin pasajeros, con un total de 10 vagones para el recorrido cerrado entre las ciudades de Aomori y Sendai (aproximadamente 360 kilómetros), que se repetirá durante los próximos tres años y hasta que se de por finalizada la fase de pruebas.

Con un diseño bastante curioso, el Alfa-X se presenta con una «nariz» de 22 metros, ideada para minimizar la resistencia al viento. Sin embargo, sus suaves líneas esconderán unos frenos de aire situados en el techo, que funcionarán de forma conjunta con el uso de placas magnéticas junto a los rieles para reducir su velocidad, y unos frenos convencionales.

Por su parte, la información revelada por la propia JR East señala que el tren bala estará equipado también con un complejo sistema de amortiguadores para evitar el balanceo, específicamente diseñado para mantener la seguridad del dispositivo durante los terremotos (sucesos bastante frecuentes en las islas niponas).

Si todo marcha según lo previsto, JR East espera poder comenzar a usar el Alfa-X en Japón a partir de 2030, cuando el tren bala quedaría abierto para las operaciones diarias, transportando a los pasajeros a una velocidad media de 360 kilómetros por hora.

No obstante, no hay que perder de vista otros proyectos de tren bala como el de SpaceX, lanzado en 2013 por Elon Musk, y cuyos resultados todavía permanecen lejos de ser alcanzados la mayoría de empresas; o Virgin y su Hyperloop One, que actualmente ostenta las marcas más cercanas, cuyas pruebas en pista lograron alcanzar y registrar una velocidad de 386 kilómetros por hora en menos de 300 metros.