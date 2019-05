Microsoft promete máxima compatibilidad del Project xCloud: más de 5.000 juegos

La compatibilidad del Project xCloud de Microsoft promete ser máxima si se confirman las previsiones del gigante del software de ofrecer soporte para más 5.000 juegos, toda su plataforma.

Microsoft ha publicado detalles del estado de desarrollo de su servicio de streaming de videojuegos, una tecnología que va a revolucionar el segmento del entretenimiento y en el que están trabajando otras tecnológicas como Google, Apple o Amazon, y también las grandes del sector, Sony bajo una alianza con Microsoft para usar el servicio en nube Azure, lo mismo que Nintendo si se confirman los rumores que llegan desde Asia.

«El propósito principal de Project xCloud ha sido permitir jugar en cualquier lugar y en cualquier momento. Desde el principio, nuestro objetivo ha sido lograr la perfecta compatibilidad. Queremos que a los desarrolladores les resulte lo más fácil posible que sus juegos estén disponibles para todos los jugadores con soporte para los juegos existentes, los que se encuentran actualmente en desarrollo y los juegos futuros», explica Microsoft.

Xbox One ha destacado por su amplia compatibilidad con versiones anteriores y por ahí enfoca Microsoft su servicio en streaming. En la práctica, Project xCloud podrá ejecutar todos los juegos de la plataforma (3.500 títulos de Xbox One, Xbox 360 y Xbox) «sin que los desarrolladores tengan que hacer ningún cambio«, promete la compañía. Además, cuando un desarrollador actualice un juego de Xbox One, estos cambios se aplicarán automáticamente a las versiones en nube.

Para seguir garantizando la máxima compatibilidad del Project xCloud a los juegos actuales, se unirán por defecto los 1.900 juegos que según Microsoft están en desarrollo para la Xbox One. Que tengan «capacidad técnica» para hacerlo no quiere decir que obligatoriamente se incluyan en el servicio bajo suscripción que ofrecerá Microsoft, pero potencialmente podrá ofrecer una cantidad de juegos fabulosa que superará los 5.000. Y quién sabe si otros cientos de Sony porque la inusual alianza firmada entre ambos apunta a ello.

Soportar estos juegos en la nube para millones de jugadores necesitará una potencia monumental que Microsoft garantizará con la creación de servidores personalizados en los centros de datos de Azure en 13 regiones, principalmente «en los puntos de acceso de desarrollo de juegos de Norteamérica, Europa y Asia», explican.

Microsoft ya ha dado acceso a una parte de sus empleados para las pruebas internas con xCloud, a la que también tienen acceso algunos estudios. Una primera beta pública está programada para comenzar a rodar este mismo año y seguramente tengamos novedades el mes próximo en el E3.