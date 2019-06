Cómo elegir las mejores tarjetas microSD

Las tarjetas microSD son la variante más pequeña del estándar de memorias SD. Su buen rendimiento y capacidad, junto a un tamaño tremendamente reducido de 15×11×1 mm, permite emplear estas soluciones de almacenamiento externo y extraíble en casi cualquier dispositivo.

El aumento de capacidad de almacenamiento interno de las gamas medias y altas en móviles inteligentes ha provocado su eliminación en algunas series, si bien su presencia e importancia sigue siendo enorme en smartphones y en otros muchos dispositivos como cámaras fotográficas, tablets, ordenadores, GPS, consolas portátiles y un larguísimo etc.

Hoy actualizamos nuestra guía dedicada a esta solución de almacenamiento repasando las características que debes conocer para elegir las mejores tarjetas microSD, las novedades de los últimos meses y las oferta actual con precios actualizados.

Formatos de tarjetas microSD

Igual que la norma general de tarjetas SD se divide en tres formatos (SD, SDHC y SDXC), las tarjetas microSD se han comercializado en estas variantes. Y es lo primero a valorar en la compra porque no son compatibles con todos los dispositivos, si bien en la actualidad la tercera es la más extendida y utilizada.

microSD: La más antigua. Tienen una capacidad de hasta 2 Gbytes y se pueden utilizar en cualquier ranura microSD.

La más antigua. Tienen una capacidad de hasta 2 Gbytes y se pueden utilizar en cualquier ranura microSD. microSDHC: Tienen una capacidad superior a los 2 GB y hasta 32 GB. se puede utilizar en dispositivos que soporten SDHC y SDXC.

Tienen una capacidad superior a los 2 GB y hasta 32 GB. se puede utilizar en dispositivos que soporten SDHC y SDXC. microSDXC: Son las más modernas y la referencia de compra siempre que el dispositivo la soporte porque solo son compatibles con hardware SDXC. Su capacidad varía desde 32 Gbytes a unos impresionantes 2 Tbytes. Es el máximo teórico de la norma, si bien, hasta ahora, el máximo ofertado por la industria son las nuevas de 1 Tbyte.

Rendimiento Mínimo – «Clase»

Los responsables de la especificación parece que se empeñaron en complicar las cosas y también a la hora de elegir la tarjeta tenemos que tener en cuenta que el rendimiento sea suficiente para el uso al que vamos a destinarla. Afortunadamente es fácil de distinguir a base de unos números insertos en un semicírculo que designan la “Clase”. Debe venir impreso en todas las tarjetas que compremos:

Sí conviene conocer que estos números no designan el rendimiento real o máximo sino la velocidad mínima en Megabytes por segundo que en modo escritura es capaz de soportar la tarjeta. Aunque no es lo habitual, técnicamente es posible que la velocidad máxima en lectura de una tarjeta Clase 2 superara a una Clase 4. Para no liarnos, intenta elegir siempre la Clase 10 aunque intenta conocer también la velocidad máxima en lectura. La velocidad mínima en escritura soportada de cada clase es:

Clase 2: Al menos 2 MBps.

Al menos 2 MBps. Clase 4: Al menos 4 MBps.

Al menos 4 MBps. Clase 6: Al menos 6 MBps.

Al menos 6 MBps. Clase 10: Al menos 10 MBps.

Rendimiento Máximo – «UHS» y «A»

Complicando la elección aunque mejorando la velocidad del formato ante las necesidades de nuevas aplicaciones como la grabación 4K, la asociación normalizó la interfaz Ultra High Speed (UHS) que mejora la velocidad de datos. Las dos versiones de UHS son UHS-I (con velocidades de bus de hasta 104 Mbps) y UHS-II (hasta 312 Mbps) que definen la velocidad máxima en lectura de la tarjeta.

Por ello verás impreso en las tarjetas “I” para UHS-I o “II” para UHS-II. Como las anteriores referidas a la Clase, cada tarjeta que soporte este formato también debe incluir impreso la velocidad mínima en escritura soportada, en este caso los números 1 o 3 inserto en una U, como verás en la imagen:

En cuanto a la velocidad mínima en escritura es la siguiente:

U1: Al menos 10 MBps.

Al menos 10 MBps. U3: Al menos 30 MBps.

La última novedad a conocer es la norma microSD A2, que ofrece un gran salto de rendimiento especialmente en velocidades aleatorias. Las microSD A2 están certificadas con la especificación App Performance 2 y utilizan el bus UHS-I. En velocidades aleatorias no ofrecen una mejora significativa frente a las a1, pero sí en lecturas/escritura secuenciales, lo que debe mejorar sensiblemente el uso de aplicaciones en los dispositivos donde se incluyan.

Su principal ventaja sobre la norma “A1” es que cuadriplican el mínimo en lecturas/escrituras aleatorias (4.000/2.000 IOPS) y ofrecen transferencias de datos de hasta 100 Mbytes por segundo. Se comercializan en varias capacidades desde 32 Gbytes hasta 1 Tbyte.

Velocidad nominal y relativa

La mayoría de fabricantes citan la velocidad máxima en modo lectura que sus tarjetas son capaces de alcanzar. Las velocidades se basan en pruebas internas del fabricante por lo que en la mayoría de los casos en prueba real serán algo más discretas. Aún así puede servirte de referencia. Se indica en MB/s y viene indicado en el anuncio publicitario de la tarjeta, en el manual técnico del mismo o en el envoltorio de la tarjeta. No es obligatorio señalar este dato de velocidad como sí lo es el formato y la Clase que vimos arriba.

Más complicaciones con la «velocidad relativa». Algunos fabricantes usaban la velocidad de transferencia original del formato CD (150 KBps) para mostrar la velocidad de la tarjeta. Así, podríamos ver algo como “2x”, 4x” y así sucesivamente. Una “100x” correspondería a una velocidad de 15 MBps. Ya no suelen utilizarse pero por si te topas con alguna que sepas de qué va.

¿Que tarjeta microSD adquiero?

Hablando de rendimiento dependerá mucho del dispositivo donde vayas a utilizarla y del tipo de aplicaciones a usar. No tiene nada que ver su uso en un GPS donde necesitamos extender el almacenamiento y poco más que en una cámara para grabación de vídeo que sí exige tarjetas más rápidas. La siguiente imagen de Panasonic con recomendación de uso puede darte una idea de las necesidades de grabación de vídeo en distintas calidades hasta llegar al 4K. Hablamos de consumo porque en el mercado profesional se utiliza otro tipo de tarjetas.

En cuanto a la capacidad de almacenamiento también dependerá de las necesidades del usuario. Pero este apartado es más sencillo de elegir y la oferta es amplísima. El mínimo actual que ofrece la industria es de 8 Gbytes de capacidad de almacenamiento y ya cuesta encontrarlas. No compres nada inferior si tu dispositivo lo soporta porque no merece la pena por precio y por rendimiento ya que suelen ser más lentas.Desde los 8 GB tienes capacidades hasta donde necesites, 16, 32, 64, 128 o 512 Gbytes. La gran novedad de los últimos meses ha sido la llegada de los nuevos modelos de 1 Tbyte, una capacidad impresionante para un tamaño tan pequeño.

Se han anunciado modelos de Lexar, SanDisk, WD o Micron. aunque el problema es que el precio se dispara. Incluso por usuarios que las usan mucho como fotógrafos aficionados, que prefieren comprar varias tarjetas de menor tamaño que aparte del coste permiten salvaguardar una parte de las tomas en caso de fallo de la unidad.

MicroSD resistentes

Especialmente dedicadas a profesionales o usuarios que necesiten tarjetas de memoria de alta durabilidad, hay algunas series especializadas para ofrecer la máxima resistencia, protección contra el agua, el polvo o los rayos X de aeropuertos, además de software de recuperación de datos.

Cuidado con las falsificaciones

Hace unos años, un ingeniero de SanDisk declaró que una tercera parte de las tarjetas vendidas bajo su marca eran falsificaciones. Cuidado con ello. Las guías de compra en Ebay incluyen una página en la detección de falsificaciones debido a la extensión de estas falsificaciones, que no ofrecen ni la velocidad ni la capacidad prometida. Puedes utilizar aplicaciones como H2testw para Windows o F3 para Mac and Linux, para chequear si una tarjeta es genuina.

SD Express: la revolución para el futuro

La gran novedad para el futuro de las microSD fue anunciada el pasado verano y lleva por nombre SD Express, una nueva norma que llevará a las tarjetas externas y extraíbles a otro nivel en rendimiento y capacidad. La nueva versión, SD Express (norma SD 7.0), espera elevar el estándar a un nuevo nivel utilizando la interfaz PCIe 3.0 y el protocolo NVMe v1.3, los mismos que emplean otros productos de almacenamiento como las SSD. Bajo PCIe, una SD Express alcanzará un rendimiento en transferencia de datos superlativo de hasta 985 Mbytes por segundo en modo lectura.

Además, la capacidad máxima de almacenamiento en tarjetas de memoria SD crece de 2 TB con SDXC a los 128 Tbytes que podrá ofrecer como capacidad máxima las nuevas SD Express Ultra Capacity (SDUC). Las nuevas tarjetas SD Express se ofrecerán inicialmente en formatos SDUC, SDXC y SDHC. Ya están siendo probadas por los fabricantes, pero aún no conocemos fecha de lanzamiento, modelos y precios.

Oferta tarjetas microSD (Junio 2019)

Todas las soluciones que dependen de memorias flash NAND como SSD o estas microSD han bajado de precio con mucha fuerza en los últimos trimestres y hoy en día están al alcance de cualquier usuario si bien las más rápidas y de mayor capacidad están reservadas el mercado profesional y exigen una gran inversión.

En cuanto a marcas, todas las grandes del sector ofrecen una gran fiabilidad, velocidades superiores al mínimo establecido y buen soporte, hasta garantía de por vida en los mejores modelos. Casi todas suelen incluir un adaptador para utilizarlas en ranuras SD como las que disponemos en ordenadores personales. E incluso se pueden conectar a puertos USB con el correspondiente adaptador.

La oferta es muy amplia y los precios están al alcance de cualquier usuario hasta capacidades de 128 GB. De ahí para arriba hay de todo, aunque desde la última actualización de esta guía encontramos amplias rebajas en las unidades de mayor capacidad. Con todo ello actualizamos precios de los modelos más representativos del segmento, principales fabricantes y capacidades más usadas.