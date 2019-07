El lanzamiento de los procesadores Ryzen 3000 se produjo hace apenas unos días. Hemos visto opiniones enfrentadas, pero lo cierto es que AMD ha conseguido, en general, un importante salto tanto a nivel de rendimiento como de eficiencia, y lo mejor es que ha podido mantener la retrocompatibilidad con placas base B350 y X370.

No hay duda, AMD ha cumplido casi todas sus promesas con los Ryzen 3000. Sí, hemos dicho casi todas, y es que en rendimiento monohilo los resultados han estado un poco por debajo de lo esperado. Esto ha permitido a Intel seguir liderando en potencia bruta con los Core 8000 y Core 9000, basados en la arquitectura Coffee Lake y Coffee Lake Refresh, aunque las soluciones de AMD ofrecen una relación calidad-precio muy superior en casi todos los niveles.

Ahora que tenemos en el mercado todas las novedades de Intel y AMD tenemos más procesadores entre los que elegir, algo que tiene un lado positivo pero también otro negativo: hay más opciones y precios más competitivos, pero también una mayor confusión.

Elegir un procesador es hoy más complicado que nunca, y por eso hemos decidido hacer esta guía, en la que encontraréis cinco procesadores que ya no merece la pena comprar y os daremos cinco alternativas que sí son una buena elección. La base de esta guía es, como siempre, el valor calidad-precio que ofrece cada CPU actualmente.

Si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios y estaremos encantados de ayudaros a resolverla. Os recuerdo, antes de empezar, que si tenéis pensado actualizar vuestro equipo a un Ryzen 3000 y contáis con una plataforma AM4 basada en los chipsets B350 y X370 debéis aseguraros de que el fabricante ha liberado una BIOS específica para activar la compatibilidad.

Tengo constancia de que casi todas las placas B350 y X370 pueden mover incluso los Ryzen 9 3900X sin problemas a nivel de VRM (en algunos casos solo a frecuencias de stock) pero la actualización de la BIOS es clave para poder utilizarlos, así que tenedlo en cuenta antes de dar el paso.

Procesadores que no vale la pena comprar

1.-Core i7 8700K

Es un procesador basado en la arquitectura Coffee Lake que tiene un total de seis núcleos y doce hilos a 3,7 GHz-4,3 GHz, modo normal y turbo con todos los núcleos activos. Soporta overclock y puede llegar sin problemas a los 5 GHz, lo que le permite ofrecer un alto nivel de rendimiento, pero su relación calidad-precio no es buena.

Actualmente tiene un coste de 372,99 euros, una cifra muy elevada para lo que ofrece y para lo que podemos comprar a día de hoy con ese dinero. Sí, no hay duda de que con este procesador podrás disfrutar de un gran rendimiento, pero existen soluciones con un valor muy superior.

Opción alternativa que sí merece la pena comprar: el Ryzen 7 3700X es una opción claramente superior en todos los sentidos. Este procesador está basado en la arquitectura Zen 2, tiene 8 núcleos y 16 hilos a 3.6 GHz-4,25 GHz con todos los núcleos activos y soporta overclock.

Su rendimiento en juegos es, de media y en resoluciones 1080p, un 4% inferior al que consigue el Core i7 8700K, pero en pruebas de rendimiento CPU que lo supera, de media, en un 10% gracias a su mayor número de núcleos e hilos. Esto también garantiza una mayor vida útil y una transición óptima cuando se produzca la llegada de PS5 y Xbox Scarlett. El precio del Ryzen 7 3700X es de 361,90 euros.

En caso de que queráis una alternativa limitada a Intel deberíais optar por el Core i7 9700K, un chip de ocho núcleos y ocho hilos basado en Coffee Lake Refresh que funciona a 3,6 GHz-4,6 GHz, modo normal y turbo con todos los núcleos activos. Soporta overclock, y tiene un precio de 389,99 euros.

2.-Core i3 8350K

Es un procesador de cuatro núcleos y cuatro hilos basado en la arquitectura Coffee Lake que trabaja a 4 GHz pero admite overclock, lo que permite subirlo a 5 GHz sin problemas. Su rendimiento es muy alto, pero ya está dando síntomas claros de agotamiento en juegos que trabajan con más de cuatro hilos.

Lo dicho tiene un significado muy claro, y es que no aguantará bien la transición que van a marcar las consolas de nueva generación. Si a esto unimos su alto coste, ronda los 175,16 euros de media, la conclusión es clara, no es una buena compra.

Opción alternativa que sí merece la pena comprar: tenemos varias posibilidades, la verdad. Si nos limitamos a Intel la mejor opción ahora mismo en ese rango de precios es el Core i5 9400F, basado en Coffee Lake Refresh, un chip que cuenta con seis núcleos y seis hilos a 2,9 GHz en modo normal y 3,8 GHz en modo turbo con todos los núcleos activos. Su precio es de 150 euros.

Es importante tener en cuenta que el Core i5 9400F ofrece un excelente rendimiento a día de hoy, y que gracias a sus seis núcleos y a su alto IPC debería llevar de forma aceptable la transición a la nueva generación que viviremos a finales de 2020.

Si quieres una alternativa de AMD la mejor opción ahora mismo es el Ryzen 5 2600, basado en Zen+, que suma seis núcleos y doce hilos a 3,4 GHz-3,9 GHz, modo normal y turbo, y soporta overclock. Tiene un IPC inferior al del Core i5 9400F, pero rinde mejor en multihilo y cuesta un poco menos, 143,71 euros.

3.-Ryzen 7 1800X

Fue el buque insignia de AMD con el lanzamiento de la primera generación de procesadores basados en la arquitectura Zen allá por principios de 2017, y de hecho es el procesador que utilizo desde hace ya más de dos años, pero con el panorama que hay ahora mismo en el mercado y el precio que mantiene debo decir que no merece la pena.

Estamos ante un procesador de ocho núcleos y dieciséis hilos que trabaja a 3,6 GHz-4 GHz, modo normal y turbo, y soporta overclock. Su rendimiento en multihilo es excelente y su IPC está más o menos al mismo nivel que los procesadores Skylake de Intel, lo que significa que es un chip potente y que podrá aguantar sin problemas la transición a la nueva generación, pero su precio es demasiado alto. Ahora mismo ronda los 199 euros.

Opción alternativa que sí merece la pena comprar: ahora mismo tenemos dos grandes opciones. La primera, y la más recomendable, es optar por un Ryzen 7 2700, basado en Zen+, que tiene también ocho núcleos y dieciséis hilos funcionando a 3,2 GHz-4,1 GHz, modo normal y turbo, y soporta también overclock.

Ese procesador tiene un IPC mayor, un mejor soporte de memorias DDR4 a altas velocidades y ofrece un pico de rendimiento superior. Sin duda una compra recomendada, ya que solo cuesta un poco más, 210,21 euros.

Puede que no quieras gastar más de 200 euros, así que como opción tienes el Ryzen 7 1700, basado en la arquitectura Zen, que mantiene los ocho núcleos y dieciséis hilos, funciona a 3 GHz-3,7 GHz, modo normal y turbo, y soporta overclock, así que podemos subirlo a 3,8 GHz-3,9 GHz sin problema. Su precio es de 179 euros.

4.-Ryzen 5 1500X

Cuenta con cuatro núcleos y ocho hilos funcionando a 3,5 GHz-3,7 GHz, soporta overclock y está basado en la arquitectura Zen. Se mantiene como una solución perfectamente viable para trabajar y para jugar con garantías, pero su precio es demasiado alto para lo que ofrece, tanto que no tiene sentido.

Podemos encontrarlo por 149,99 euros, una cifra demasiado elevada para lo que podemos encontrar ahora mismo en el mercado, como veremos a continuación.

Opción alternativa que sí merece la pena comprar: sin duda la mejor opción la tenemos en el Ryzen 5 2600, uno de los mejores procesadores relación calidad-precio que existen ahora mismo en su gama. Está basado en la arquitectura Zen+, suma seis núcleos y doce hilos a 3,4 GHz-3,9 GHz, modo normal y turbo, soporta overclock y tiene, como dijimos arriba, un precio de 143,71 euros, es decir, es más barato que el Ryzen 5 1500X a pesar de ser mucho más potente.

Si queremos una alternativa por el lado de Intel repetimos recomendación con el Core i5 9400F, que curiosamente también es de lo mejor que tiene el gigante del chip ahora mismo en relación precio-rendimiento. Cuesta 150 euros.

5.-Ryzen 3 1300X

Es otro caso como el anterior, un procesador que tiene un precio carente de sentido para lo que ofrece y las alternativas que podemos encontrar hoy por hoy en el mercado.

A nivel de arquitectura el Ryzen 3 1300X está basado en Zen, tiene cuatro núcleos y cuatro hilos a una velocidad de 3,5 GHz-3,7 GHz, modo normal y turbo, y soporta overclock. Es capaz de ofrecer un buen rendimiento incluso en juegos, aunque flojea en aquellos que manejan más de cuatro hilos. En algunas tiendas está disponible por más de 130 euros, pero su precio medio ronda los 110 euros. Es demasiado caro para lo que ofrece.

Opción alternativa que sí merece la pena comprar: la mejor opción si tenemos un presupuesto muy ajustado la tenemos en el Ryzen 5 1600, un procesador basado en la arquitectura Zen que tiene un precio de 125,98 euros y que ofrece seis núcleos y doce hilos a 3,2 GHz-3,6 GHz, modo normal y turbo. Soporta overclock, así que podemos llevarlo sin problemas a los 3,9 GHz-4 GHz.

Su rendimiento es muy superior y está preparado para aguantar la transición que marcará la próxima generación de consolas gracias a su alta capacidad multihilo.

Es un buen momento para comprar un procesador

Antes de la llegada de los procesadores Ryzen de AMD el sector se encontraba en una situación complicada, sobre todo para el usuario. Las alternativas eran mínimas, Intel dominaba el cotarro y el consumidor no tenía más opción que ir a por los dos núcleos y cuatro hilos en la gama baja, los cuatro núcleos en la gama media y los cuatro núcleos y ocho hilos en la gama alta.

Esta situación se mantuvo desde el lanzamiento de los Core de primera generación hasta los Core de séptima generación, es decir, durante unos siete años, aproximadamente. El lanzamiento de Ryzen en el segundo trimestre de 2017 puso el sector patas arriba, democratizó los procesadores de seis y ocho núcleos y obligó a Intel a subir conteo de núcleos y a bajar precios.

Gracias a la competencia hoy podemos encontrar procesadores de seis núcleos y doce hilos, que antes nos habrían costado casi 400 euros, por menos de 130 euros, y procesadores de ocho núcleos y dieciséis hilos, que hace poco más de un par de años rondaban los 1.000 euros, por menos de 200 euros.

Creo que no todo el mundo es consciente de esa realidad, de lo que ha supuesto la llegada de Ryzen para todos, y por eso me parece importante ilustrar con estos ejemplos. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la competencia es imprescindible para que podamos disfrutar de productos cada vez mejores a precios más atractivos, así que no importa qué marca te guste más, el hecho de que Intel y AMD estén fuertes es bueno para todos.

Si tienes dudas sobre qué procesador deberías elegir tranquilo, vamos a terminar con un sencillo guión que te servirá como base y te ayudará a tenerlo claro: